Los nazarenos de la Región rezan para que el coronavirus no suspenda las procesiones

Si otros años los nazarenos miraban al cielo, este lo hacen al Ministerio de Sanidad. La Santa Iglesia Catedral de Murcia iba a ser escenario este viernes del Vía Crucis General de las Cofradías. Sin embargo, las circunstancias propiciadas por la pandemia de coronavirus están dando lugar a que muchos actos de la Cuaresma no vayan a poder celebrarse.

El Cabildo de Cofradías de Murcia celebra esta tarde una reunión de carácter extraordinario en la que, no obstante, aún no se aborda qué va a pasar con las procesiones, indican fuentes del citado colectivo. El primero de los desfiles en la capital murciana sería el del Viernes de Dolores, que este año cae el 3 de abril.

Pero la ciudad en la que antes empiezan las procesiones es Cartagena. En este sentido, Francisco Pagán, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, anunció que para mañana, jueves, ha convocado una Junta de Cofradías para decidir qué hacer "con los actos cuaresmales: las procesiones están a más distancia", subrayó.

Pagán admitió su "preocupación" por qué puede pasar con los actos cuaresmales previstos en la ciudad portuaria, donde los cofrades "trabajamos todo el año" para que la Semana de Pasión salga bien.

En cuanto a Lorca, desde el Consistorio indicaron que se hará una reunión con los presidentes de las cofradías para tomar una decisión sobre si celebrar o no los desfiles bíblico-pasionales. Esta reunión, no obstante, todavía no tiene fecha.



Fiestas de Primavera, ¿aplazadas?

La elección de la Reina de la Huerta, prevista para este sábado, finalmente se aplaza al 29 de marzo, confirman fuentes de la Federación de Peñas Huertanas. El motivo de esta decisión es la epidemia de coronavirus que azota al planeta entero.

El acto del último domingo de mes será en Belluga, al aire libre, como se ha venido haciendo los últimos años y como estaba previsto que se hiciese este sábado.

Las mismas fuentes explicaron que aún no hay ninguna decisión tomada sobre el Bando de la Huerta, ya que todavía falta. El día que toca este año es el 14 de abril. La gran aglomeración de gente que hay ese día, donde Murcia multiplica su población, podría ser un caldo de cultivo perfecto para la expansión del virus, y de ahí que toda precaución sea poca.

En el aire queda, asimismo, la instalación de las barracas. A la espera de que se confirme oficialmente qué pasará, festeros consultados por esta redacción mostraron su comprensión, si finalmente no se pueden hacer las Fiestas de Primavera en abril, aunque apostaron por aplazar las celebraciones y en ningún caso proceder a su suspensión.

Habrá Entierro de la Sardina

Por su parte, el presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, apuntó hoy que «no hay que crear alarma» con el tema del coronavirus y el Entierro de la Sardina, ya que «falta mucho tiempo».

«Si me preguntas si se va a hacer el Entierro de la Sardina, hoy te digo que sí», sentenció Sánchez, quien, no obstante, no descartó la posibilidad de que haya que aplazar la fiesta, como ha pasado con las Fallas.

«Que le quede claro a todo el mundo: Entierro de la Sardina va a haber, en su fecha o en otra, pero habrá Entierro de la Sardina», subrayó el presidente, que presidirá mañana la Junta Directiva de los sardineros.

El gran desfile del Entierro de la Sardina estaba previsto para el sábado 18 de abril. El día antes, Doña Sardina, este año encarnada por Paloma Jáudenes, leería el Testamento desde el balcón del Consistorio murciano.