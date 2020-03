El Cabildo de Cofradías celebra esta tarde una reunión de urgencia para ver qué se hace con el Vía Crucis del viernes

El presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, apuntó hoy que «no hay que crear alarma» con el tema del coronavirus y el Entierro de la Sardina, ya que «falta mucho tiempo».

«Si me preguntas si se va a hacer el Entierro de la Sardina, hoy te digo que sí», sentenció Sánchez, quien, no obstante, no descartó la posibilidad de que haya que aplazar la fiesta, como ha pasado con las Fallas.

«Que le quede claro a todo el mundo: Entierro de la Sardina va a haber, en su fecha o en otra, pero habrá Entierro de la Sardina», subrayó el presidente, que presidirá mañana la Junta Directiva de los sardineros.

El gran desfile del Entierro de la Sardina estaba previsto para el sábado 18 de abril. El día antes, Doña Sardina, este año encarnada por Paloma Jáudenes, leería el Testamento desde el balcón del Consistorio murciano.

En el aire están también el Bando de la Huerta y, antes, las procesiones. Este tarde, el Cabildo de Cofradías celebra una reunión de urgencia para ver qué se hace con el Vía Crucis General de las Cofradías, previsto para este viernes en la Catedral de Murcia.

La recomendación general de Sanidad es evitar aglomeraciones. En estos eventos (especialmente en el Bando, durante todo el día) hay una masificación enorme de personas.



Y siguen los contagios

Murcia ya ha confirmado los dos primeros casos de contagio de coronavirus dentro del territorio regional. De los seis nuevos casos hechos públicos esta mañana por la Consejería de Salud, dos corresponden a personas allegadas o familiares de los primeros pacientes detectados, por lo que no están considerados contagios importados de otras comunidades, como era hasta ahora.

Los seis nuevos casos de coronavirus elevan a 17 el número de afectados en la Región de Murcia, según la última actualización de la Consejería de Salud. Todos los contagiados presentan síntomas leves y cuatro se encuentran ingresados en la Arrixaca en las habitaciones de presión negativa, mientras que los 13 restantes mantienen el aislamiento domiciliario indicado por las autoridades sanitarias.

Los dos nuevos casos no importados cambian por completo el escenario y las medidas a tomar, ya que el propio consejero Manuel Villegas anunció ayer que este sería el punto de inflexión para incrementar los protocolos.

Los análisis realizados a ciudadanos de la Región que han estado en zonas de riesgo arrojaban anoche once casos positivos para coronavirus, uno de ellos un erasmus de Cartagena que se encontraba en Italia. A los nueve anunciados por la Consejería de Salud por la mañana se sumaban a media tarde dos pacientes nuevos, todos ellos casos importados, y esta mañana se conocieron otros seis más.