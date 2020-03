La Fiscalía cree que "no procede" que Isabel Franco se persone en el caso de las primarias de Ciudadanos

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, no debe personarse en el caso de las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia, según la Fiscalía, que entiende que "no procede", puesto que "no queda acreditada su condición de perjudicada".

La también portavoz de Ciudadanos quiso personarse como acusación particular al entender que ella es "una víctima más" del fraude en las elecciones internas del partido naranja, después de que se denunciara que un número considerable de votos provenían de fuera de la Región de Murcia, por lo que la victoria de Franco quedaba en entredicho.

Para la Fiscalía de Cartagena, que investiga el caso, "más allá de la supuesta afección al derecho al honor", Isabel Franco sería, en todo caso y hasta que avance la investigación, la "persona beneficiada por ser destinataria de los votos emitidos de forma fraudulenta".