Cinco nuevos afectados elevan a 22 los casos de coronavirus en la Región

Los casos positivos de coronavirus en la Región de Murcia han aumentado a veintidós tras la última actualización emitida tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Hasta esta tarde había diecisiete diagnosticados con el virus, todos contagiados fuera de la Región excepto dos que lo han hecho dentro de la comunidad.



Otras medidas tomadas en el Consejo de Gobierno

En el Consejo de Gobierno extraordinario de este miércoles se ha decidido el cierre del colegio San Buenaventura-Capuchinos de Murcia tras dar positivo una profesora en coronavirus. También se ha recomendado suspender las reuniones y actos de más de cincuenta personas hasta, al menos, el 31 de marzo, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio.

A partir de este jueves quedarán cerrados también todos los centros sociales y de ocio de mayores. Los diecisiete centros que se verán afectados por esta medida dan servicio a 100.000 personas mayores.

No viajar si no es necesario

El titular de Salud recuerda que los eventos multitudinarios se están cancelando y afirma que «no es el momento de viajar si no es por un motivo imprescindible», por lo que recomienda a la población que no organice viajes a las ciudades en las que hay más casos registrados, siempre y cuando no sea estrictamente necesario.

En el ámbito sanitario, con el fin de proteger a los profesionales sanitarios y a la población en general, se han suspendido las reuniones científicas, congresos y seminarios con una afluencia de más de 20 personas, así como las prácticas de estudiantes en centros del SMS y se recomienda limitar la presencia en los hospitales a un único acompañante por paciente adulto atendido. Villegas espera que la subida de temperaturas prevista «nos venga bien y ayude a contener la epidemia».