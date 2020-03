Dos primeros contagios de coronavirus dentro de la Región

Murcia ya ha confirmado los dos primeros casos de contagio de coronavirus dentro del territorio regional. De los seis nuevos casos hechos públicos esta mañana por la Consejería de Salud, dos corresponden a personas allegadas o familiares de los primeros pacientes detectados, por lo que no están considerados contagios importados de otras comunidades, como era hasta ahora.

Los seis nuevos casos de coronavirus elevan a 17 el número de afectados en la Región de Murcia, según la última actualización de la Consejería de Salud. Todos los contagiados presentan síntomas leves y cuatro se encuentran ingresados en la Arrixaca en las habitaciones de presión negativa, mientras que los 13 restantes mantienen el aislamiento domiciliario indicado por las autoridades sanitarias.

Los dos nuevos casos no importados cambian por completo el escenario y las medidas a tomar, ya que el propio consejero Manuel Villegas anunció ayer que este sería el punto de inflexión para incrementar los protocolos.

Los análisis realizados a ciudadanos de la Región que han estado en zonas de riesgo arrojaban anoche once casos positivos para coronavirus, uno de ellos un erasmus de Cartagena que se encontraba en Italia. A los nueve anunciados por la Consejería de Salud por la mañana se sumaban a media tarde dos pacientes nuevos, todos ellos casos importados, y esta mañana se conocieron otros seis más.

Hasta el momento el Laboratorio de Microbiología de la Arrixaca ha llevado a cabo 350 pruebas para comprobar si los casos sospechosos por contacto con otras personas o viajes a zonas de riesgo había sido contagiados por el coronavirus. Salud está formando personal para que dos equipos más, en el Morales Meseguer y en el Santa Lucía, se sumen a la Arrixaca y realicen también las determinaciones a pacientes, ya que el centro sanitario de El Palmar se está viendo desbordado y el personal de laboratorio ha tenido que suspender descansos y vacaciones.

El primer caso fue una mujer de 27 años que permanece en aislamiento en su domicilio en estado leve. El segundo positivo corresponde a un bebé de cinco meses, que se encuentra aislado en el Hospital Virgen de la Arrixaca junto a su madre, de 34 años, tercer caso positivo. El lunes se verificaron otros dos afectados más: una mujer de 28 años, que se encuentra en aislamiento domiciliario y que es contacto directo del primer caso, y un varón de 46 años del municipio de Murcia.

En la mañana del martes se sumaron cuatro casos nuevos: un varón de 70 años que también tuvo contacto con Madrid, otro de 62 que contactó en Alicante con una persona contagiada en Madrid, otro varón de 26 y una mujer de 40, también relacionados con Madrid, y todos ellos con síntomas leves. Con los nuevos infectados, la cifra total de contagios detectados en la Región de Murcia llega, según los últimos datos de la Consejería, a los 17 pacientes.



No viajar si no es necesario

El titular de Salud recuerda que los eventos multitudinarios se están cancelando y afirma que «no es el momento de viajar si no es por un motivo imprescindible», por lo que recomienda a la población que no organice viajes a las ciudades en las que hay más casos registrados, siempre y cuando no sea estrictamente necesario.

En el ámbito sanitario, con el fin de proteger a los profesionales sanitarios y a la población en general, se han suspendido las reuniones científicas, congresos y seminarios con una afluencia de más de 20 personas, así como las prácticas de estudiantes en centros del SMS y se recomienda limitar la presencia en los hospitales a un único acompañante por paciente adulto atendido. Villegas espera que la subida de temperaturas prevista «nos venga bien y ayude a contener la epidemia».