Un nuevo positivo eleva a nueve los casos de coronavirus en la Región de Murcia

Una mujer de 40 años contagiada en Madrid es el noveno caso de coronavirus registrado en la Comunidad de Murcia, tras los tres notificados la pasada noche, y todos ellos se contagiaron en la capital de España.

De los nueve contagiados en la Región, tres están ingresados en el hospital Virgen de la Arrixaca (el bebé de cinco meses, su madre y el hombre de 46 años). El resto se encuentra en aislamiento domiciliario. El motivo por el que a unos pacientes se les ingresa en el hospital y a otros se les envía a casa se decide en función del protocolo, según explica el consejero de Salud, Manuel Villegas, ya que este procedimiento marca que al primer caso se le debe hacer seguimiento en el hospital, mientras que el resto, si no revisten gravedad, se hace en el domicilio.

La primera paciente contagiada, una chica de 27 años que había viajado a Madrid y que se encontraba en la zona de aislamiento de la Arrixaca desde la madrugada del domingo, fue enviada a primera hora de la tarde de ayer a casa para continuar en aislamiento domiciliario mientras que no remitan los síntomas, en este caso leves, que aún presenta.

El segundo y tercer caso es el de un bebé de 5 meses y su madre, de 34 años, quienes llegaron en autobús desde Madrid para pasar aquí el fin de semana. El padre del niño también ha sido sometido a las pruebas y ha dado negativo para coronavirus. Por lo que los dos pacientes se encuentran hospitalizados en el centro sanitario de El Palmar en aislamiento hasta que remitan los síntomas.

El cuarto paciente es una joven de 28 años que había viajado con la primera a Madrid y para la que se ha decretado aislamiento domiciliario. Esta murciana, residente en Valencia, vino el pasado fin de semana a Murcia, donde se le ha diagnosticado la enfermedad. Al igual que ha ocurrido con el quinto caso confirmado en la Región, el de un hombre que también viajó a la capital de España la semana pasada y al que se le está haciendo seguimiento en su vivienda.

El sexto y séptimo caso, un hombre de 70 años y un joven de 26, también se han contagiadao en Madrid, mientras que el octavo, varón de 62, ha tenido el contacto en Alicante con una persona infectada en la capital española.

Hasta la fecha, en la Región se han analizado alrededor de 200 posibles pacientes que han resultado negativos para la infección y han sido atendidas cerca de 1.300 llamadas en el teléfono 900121212 que ha puesto en marcha la Dirección General de Salud Pública. La Consejería recuerda que para casos sospechosos por síntomas compatibles con infección respiratoria aguda en personas que hayan viajado a áreas en las que se ha registrado evidencia de transmisión o que hayan tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado, la recomendación es contactar con el 112 para que les indiquen los pasos a seguir y eviten desplazarse a los hospitales o centros sanitarios.

Además, se está haciendo seguimiento activo a una decena de personas que han estado en contacto con los pacientes contagiados y con otras que han mantenido relación con casos de otras comunidades, tal y como explica María Dolores Chirlaque, jefa del servicio de Epidemiología de Salud Pública.

No viajar si no es necesario

El titular de Salud recuerda que los eventos multitudinarios se están cancelando y afirma que «no es el momento de viajar si no es por un motivo imprescindible», por lo que recomienda a la población que no organice viajes a las ciudades en las que hay más casos registrados, siempre y cuando no sea estrictamente necesario.

En el ámbito sanitario, con el fin de proteger a los profesionales sanitarios y a la población en general, se han suspendido las reuniones científicas, congresos y seminarios con una afluencia de más de 20 personas, así como las prácticas de estudiantes en centros del SMS y se recomienda limitar la presencia en los hospitales a un único acompañante por paciente adulto atendido. Villegas espera que la subida de temperaturas prevista «nos venga bien y ayude a contener la epidemia».