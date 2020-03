Narval, liderando la confianza

El colegio narval vuelve a situarse como punta de lanza de la educación de calidad en nuestra Región, elevando el nivel de la transformación educativa a cotas que le hacen ser referente dentro y fuera de nuestra comunidad.

Las necesidades sociales y laborales han evolucionado y el Colegio Narval plantea un proyecto educativo basado en esta mentalidad de apertura y cambio que permita a sus alumnos ser los líderes de sus propios sueños.

Esto le posiciona como pionero en el uso de las nuevas corrientes educativas, basando el aprendizaje de sus alumnos en metodologías activas, viviendo el valor de la cooperación y el trabajo en equipo, potenciando la diversidad de talentos e inteligencias y permitiendo a sus alumnos desarrollar todo esto sin límite gracias a todos los recursos que la más avanzada tecnología pone a su servicio.

Entrar ahora mismo en un aula del Colegio Narval supone encontrar alumnos inmersos en sus propias creaciones, planificando en grupo la siguiente tarea, descubriendo y experimentando un nuevo aprendizaje e incluso sujetando el mismo Universo en sus manos a través de las experiencias con Realidad Aumentada. Esto hace que la propuesta de aprendizaje que el Colegio Narval plantea llegue a todos sus alumnos sean cuales sean sus características o necesidades.

Todo esto además está impregnado de un marcado compromiso social y medioambiental que se lleva a cabo de manera global en todo el centro a través del Proyecto 'Vive, Sueña, Ama', donde valores como la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad o la honestidad marcan el día a día de este colegio a través de iniciativas activas y reales que ponen a los alumnos en primera persona al frente de este compromiso.

Por todo esto, el Colegio Narval presenta una oferta educativa amplia que pretende no solo cubrir las motivaciones de sus alumnos, si no también los intereses y necesidades de las familias, para ello ofrece un horario flexible y ampliado, con servicios como el aula de madrugadores, así como áreas de ampliación curricular desde las 8.30 de la mañana a disposición de todos sus alumnos, donde pueden desarrollar aspectos tan importantes como la Robótica y Programación, sesiones de conversación con profesorado nativo para todas las edades, entrenamiento matemático o psicomotricidad relacional, entre otras muchas opciones.



Compromiso con las familias

Dentro de su oferta, encontramos también otros aspectos importantes como el compromiso por una alimentación saludable reflejado en su servicio de comedor con comida casera hecha en el propio centro, en el que, además de disfrutar de la más variada dieta mediterránea, plantean a sus alumnos nuevos retos como el programa 'B2 For All', donde profesionales cualificados preparan durante el curso a sus alumnos para los exámenes de Cambridge, todo dentro del horario ampliado del servicio de comedor, ya que consideran los idiomas en general y el inglés en particular, una pieza clave para la formación de sus alumnos.

Siguiendo en esta línea de conciliación familiar, ofrecen a las familias una respuesta educativa completa que abarca desde los 2-3 años hasta Bachillerato. Este planteamiento proporciona el seguimiento del alumno en todas sus etapas educativas y evolutivas para ir adaptando el proceso de aprendizaje a sus propias necesidades.

La mejor referencia que puedes encontrar sobre el Colegio Narval la sientes, simplemente, con acercarte a su puerta y preguntar a sus familias. La satisfacción se palpa y se transmite. No hay duda que es su colegio de confianza.



Gabinete psicopedagógico

Sensibles con la diversidad de su alumnado, el Colegio Narval cuenta con un Gabinete Psicopedagógico altamente cualificado que ofrece apoyo y asesoramiento personalizado a los alumnos y a sus familias. Este equipo está formado por dos maestros especialistas en pedagogía terapéutica, dos especialistas en audición y lenguaje y una orientadora para las etapas de educación infantil y primaria. En la etapa de educación secundaria contamos con una orientadora y dos maestras de PT.



El gabinete psicopedagógico tiene como objetivo facilitar el proceso educativo de los alumnos a través de actuaciones como apoyo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, evaluación psicopedagógica, desarrollo de talleres y actividades adaptadas a las necesidades de cada grupo, asesoramiento al equipo docente y a las familias, etc. Además, el centro cuenta con un Aula Abierta dotada con los recursos necesarios para dar respuesta a las características personales de dichos alumnos.