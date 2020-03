Coronavirus en la Región de Murcia: La UPCT prepara a sus profesores ante la posibilidad de dar clases online

La Universidad de Murcia publica un protocolo con medidas para sus alumnos, profesores y estudiantes internacionales que lleguen a sus instalaciones

El Vicerrectorado de Profesorado e Innovación Docente de la Universidad Politécnica de Cartagena ha enviado un correo interno a los docentes de la institución en el que se pide que comiencen a subir los temarios de las diferentes asignaturas de todas los grados y másteres al aula virtual que emplean para compartir los contenidos académicos con los alumnos y se preparen para un posible escenario en el que se tengan que impartir 'clases online' a los estudiantes.

Este escenario de previsión que marca la UPCT a sus docentes viene dado por el fin de la actividad académica en la Comunidad de Madrid, La Rioja y la provincia de Vitoria en el País Vasco. De momento es una previsión que marcan desde la universidad por si se tuvieran que tomar medidas más drásticas. Esta misma tarde el equipo rectoral de la UPCT se reunirá para estudiar posibles medidas de prevención siguiendo las instrucciones y protocolos que establezca el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Región.

Eventos como las Jornadas de Puertas Abiertas de la UPCT programada para el 14 de marzo queda en el aire. Será en la reunión de esta tarde del equipo de Gobierno cuando se estudie si suspender o no esta actividad en la que se da a conocer la oferta formativa y las instalaciones de la politécnica y está dirigida sobre todo a estudiantes de Bachillerato.

Por otra parte, el profesor de la UPCT, Juan Medina, está ofreciendo apoyo a los docentes y estudiantes de la Comunidad de Madrid y Vitoria que no irán a clase durante al menos quince días debido al cierre de colegios y universidades para evitar la propagación del coronavirus.

Medina, que es profesor de matemáticas en la Escuela de Industriales de la UPCT, creó hace más de quince años el proyecto de vídeos educativos pionero en el mundo lasmatematicas.es. Desde entonces publica en dicha plataforma audiovisual contenidos de matemáticas de educación secundaria y universidad. Además, ofrece material en formato curso con resúmenes y ejercicios.

El docente de la UPCT realiza, a su vez, emisiones en directo donde se resuelven dudas de estudiantes de cualquier parte del mundo, con una duración de cerca de dos horas donde participan miles de estudiantes. El canal de Youtube lasmatematicas.es tiene 215.000 suscriptores y en él ha subido alrededor de un millar de vídeos de matemáticas.



La UMU manda indicaciones a sus estudiantes y profesores en el extranjero



La Universidad de Murcia ha hecho público un comunicado con medidas de prevención contra posibles contagios del coronavirus dirigido a los alumnos de la institución ubicados en zonas de riesgo, a los estudiantes que puedan regresar de las mismas a Murcia y a los profesores y personal de servicio que estén involucrados en acciones de movilidad internacional.

A los estudiantes en zonas de riesgo la UMU les aconseja que si regresan a la Región de Murcia "se deberá mantener (según indican las autoridades sanitarias españolas) un aislamiento de 14 días antes de hacer vida normal y seguir las indicaciones precisas que los protocolos sanitarios tienen publicado si hubiera alguna anomalía en el estado de salud". Remarcan también la Universidad de Murcia "articulará todo procedimiento necesario para una incorporación regular a la vida académica si se ha decidido no continuar los estudios en las universidades situadas en las zonas de riesgo".

A los alumnos internacionales que puedan llegar a la UMU les aconsejan la misma medida de cuarentena si deciden venir a la universidad murciana y les piden seguir las recomendaciones e instrucciones que su universidad de origen pueda tener establecidas.

Para los profesores se toman las mismas medidas, pero se añade que "se podrán acoger a la cláusula de 'fuerza mayor' las movilidades que se vieran afectados en las zonas de riesgo. Los billetes de viaje no están incluidos en estas circunstancias. Algo que no descartamos que pudiera considerarse más adelante pero hasta la fecha no hay ningún tipo de información oficial al respecto".