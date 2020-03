Coronavirus en Murcia: El 112 recibe más de 2.000 llamadas en un día

La psicosis por el coronavirus se está apoderando de la Región de Murcia. Tanto es así, que el teléfono de emergencias 112 ha registrado, tan solo en la jornada de este martes, más de 2.000 llamadas de murcianos preocupados por un posible contagio del Covid-19. Esto supone una media de dos llamadas por minuto, entre las que se registran las de aquellas personas allegadas a los ya once casos confirmados en la Región.

La saturación del servicio telefónico de emergencias está provocando un retraso en la atención a cada llamada de un ciudadano que tiene que esperar aproximadamente cinco horas para recibir respuesta. Esto, además, conlleva un retraso en la recogida de muestras y, por tanto, en la detección de nuevos casos.

A pesar de ello, Salud insiste en la importancia de no acudir al centro de salud si creemos que podemos tener el virus, para evitar el aumento del número de contagios. Además, la consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 121 212) ante cualquier duda que los ciudadanos puedan tener sobre el coronavirus, del que la Consejería de Salud ha aumentado el servicio para ayudar a descargar la saturación del 112.





Supermercados vacíos

Cómo evitar el contagio

de la población se está extendiendo y ha provocado quelas existencias de los supermercados se estén viendo altamente mermadas, debido a los cientos de murcianos que prefieren llenar la despensa ante un posible aislamiento domiciliario, si contraen el virus. Así,a última hora de la tarde.

Ante el temor a contraer el virus, existen algunas recomendaciones que se pueden seguir para no contagiarnos, pero lo primordial para el consejero de Salud, Manuel Villegas, es la tranquilidad. "El miedo es el peor enemigo", ha insistido, a la vez que ha recordado que la mejor manera de prevención del contagio es la de extremar la higiene, lavarse a menudo las manos y no estar a menos de dos metros de distancia de personas que puedan estar contagiadas.

También recuerda que "no es el momento de viajar si no es por un motivo imprescindible", por lo que recomienda a la población que no organice viajes a las ciudades en las que hay más casos registrados, siempre y cuando no sea estrictamente necesario.