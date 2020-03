Un 83% de los fallecidos en 2020 no llevaba cinturón de seguridad

La Guardia Civil llevará a cabo esta semana en la región de Murcia una campaña de control del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, en la que serán inspeccionados 20.000 vehículos, entre turismos, furgonetas, camiones y autobuses.

La Delegación del Gobierno ha informado este lunes de que cinco de los seis fallecidos en accidente de tráfico en 2020 en vías interurbanas de Murcia no llevaban el cinturón de seguridad, un elemento que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente al evitar salir despedido del habitáculo e impactar contra el parabrisas.

Según la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, a 80 kilómetros por hora «un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones muy graves,y alcanza una mayor efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte. No llevar puesto el cinturón de seguridad es, junto con la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera». Además, en 2019 fueron sancionadas 3.052 personas por no utilizar el cinturón de seguridad o SRI adecuado, lo que representa un 13 % del total de los denunciados por sanciones que detraen puntos interpuestas en la Región de Murcia. Por este concepto se han detraído un total de 9.540 puntos. El no uso del cinturón de seguridad representa la tercera causa de detracción de puntos.