¿Qué puedo hacer si cancelan mi vuelo por el coronavirus?

Las consecuencias de la epidemia de coronavirus, que ya registra pacientes en los cinco continentes, han comenzado a afectar al turismo. Muchos pasajeros ya se han visto obligados a cancelar sus viajes a destinos fuertemente afectados por el virus, como China, Italia o Japón, y otros tantos temen que el Covid-19 continúe expandiéndose y afecte a los vuelos que ya tienen comprados para los próximos meses y que podrían ser cancelados.

Ante la creciente preocupación de muchos pasajeros que en algunos casos habían adquirido los billetes de avión para sus vacaciones de verano antes de que el virus se expandiera, el Gobierno de España ha querido aclarar que "la OMS no recomienda la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio internacional". Aun así, desde el Ejecutivo central han pedido precaución y piden no viajar a las zonas afectadas salvo que sea estrictamente necesario.

En cualquier caso, si un ciudadano va a viajar a uno de los países afectados por el coronavirus, el Ministerio de Transportes insiste en que consulta las páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como de la embajada y/o consulado de España en el país al que se vaya a viajar.



¿A qué tengo derecho si cancelan mi vuelo por coronavirus?

Por otro lado, la Agencia Española de Seguridad Aérea ha informado de que los pasajeros que se hayan visto afectados por las cancelaciones de vuelos como consecuencia de la expansión del coronavirus tienen derecho a:

-Información: entrega por parte de la compañía aérea de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación.

-Asistencia: comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, una o más noches de alojamiento, así como el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

-Reembolso o transporte alternativo hasta el destino final, donde la compañía debe ofrecer tres alternativas.

Al tratarse de una circunstancia extraordinaria que no depende de la aerolínea, el usuario no podrá recibir una compensación económica.

Además, han explicado que si la aerolínea no cumple con sus obligaciones y el usuario considera que no se han respetado sus derechos, este último debe reclamar a la aerolínea. En caso de no recibir respuesta o no ser satisfactoria, se puede presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sin coste alguno.



¿Puedo recibir el reembolso si cancelo mi vuelo?

En el caso de que el usuario quiera cancelar su vuelo por miedo al contagio del coronavirus, pero la aerolínea continúe ofreciendo el servicio que ya había comprado, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan conservar la documentación del viaje (título de transporte, justificante de pago, etc.); solicitar la cancelación por considerar que concurren circunstancias excepcionales y de fuerza mayor; y enviar la solicitud al departamento de atención al cliente de la compañía.

En un plazo de 30 días, si el usuario no ha recibido respuesta o no es la que espera, habría que recurrir a los tribunales.