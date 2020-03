Los críticos murcianos de Vox se integran en una plataforma contra Abascal

La «falta de democracia» y los «dedazos» han acabado con la paciencia del sector crítico de los afiliados de Vox. En la Región de Murcia, donde llevan más de un año denunciando las supuestas actitudes «dictatoriales» de la dirección regional y de la gestora, han terminado uniéndose al resto de descontentos de España y han creado una plataforma para hacer frente a Santiago Abascal.

Liderada por Carmelo González, VoxHabla nace tras comprobar que en los nuevos estatutos que se aprueban hoy en la Asamblea General de Vox se inicia «la pérdida total del derecho de decisión de la militancia». Según ellos, «está merma de derechos tan sólo pretende imponer la perpetuación de la actual cúpula de Vox».

Primarias ante la Justicia

Desde VoxHabla han anunciado un recurso ante los tribunales contra el proceso de recogida de avales «por su opacidad y multitud de irregularidades». Este proceso culmina hoy con la proclamación de Abascal como vencedor y presidente del partido por cuatro años más.

El canario Carmelo González anunció su voluntad de concurrir a las primarias y puso en marcha una campaña de recogida de avales para poder presentar su candidatura. Vox exigía un total de 4.941 avales para competir en las primarias, el 10 por ciento de la afiliación al corriente de pago el 9 de noviembre de 2019, un día antes de las elecciones generales.

Tras el proceso, el Comité Electoral de Vox anunció que la candidatura de Abascal era la única que había logrado superar esa cifra de avales, mientras que la de su rival no había llegado a las 200 firmas. Este resultado no hizo más que acrecentar en los críticos las sospechas de que el proceso no había sido limpio. «El partido nos ha negado todo tipo de información y de legitimidad», aseguran.

Mientras tanto, preparan toda la documentación necesaria y realizan los trámites para darle forma jurídica a la plataforma VoxHabla «como defensora de los derechos de los afiliados de Vox y en defensa del propio partido al tener como objetivo su democratización interna».