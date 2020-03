Feministas como la noche y el día en la Región de Murcia

Las murcianas saldrán el domingo a la calle para reivindicar una sociedad más igualitaria. Tienen motivos: violencia sexual, precariedad laboral, falta de corresponsabilidad, la dictadura del canon estético... Sin embargo, tedrán que elegir entre salir a la calle por la mañana o bien entrada la tarde. Se dice que «hay tantos feminismos como mujeres en el mundo». Pues va a ser que es verdad.

«Las feministas solo podrán cambiar el mundo desde las instituciones»

Este domingo hay dos manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La primera de ellas la convoca la Asamblea Feminista de la Región. Para la dirigente socialista Gloria Alarcón, una de las integrantes, esta plataforma representa al «feminismo organizado» frente a las «antisistema». Respetan las instituciones, las asociaciones y entienden que tienen que estar en política porque «solamente si las feministas están en las instituciones podrán cambiar el mundo. Si no, puedes estar pegando gritos toda tu vida», considera Alarcón. «Buscan la tiranía de la falta de estructuras», explica la socialista, tirando de un ensayo escrito por la feminista estadounidense Jo Freeman. «Allí vota quien llega en ese momento», dice.

La Asamblea Feminista nació hace dos años como una escisión del Movimiento Feminista precisamente por este motivo. «Consideran que a mí, por ser de un partido, me han anulado la voluntad, una postura que me parece machista. Nosotras no vetamos a nadie», asegura.

Otra de los puntos que provocó el cisma es la manera de enfrentar la prostitución. En la Asamblea son abolicionistas.

A pesar de la división, desde la Asamblea creen que «hay que poner menos el foco en las diferencias y más que en las semejanzas». Alarcón cree esta fractura es el «proceso natural» de los movimientos sociales: «Conforme el feminismo va creciendo, la gente quiere afinar más, es normal». Ella misma asegura que el domingo acudirá a las dos manifestaciones convocadas.



«El protagonismo es para las mujeres agredidas, las que sufren el machismo»

La segunda de las manifestaciones del 8M es la convocada por el Movimiento Feminista, una organización horizontal y asamblearia de «mujeres libres» en donde «cada una se organiza a sí misma», explica Olvido Garrido, una de sus integrantes.

Rechazan la participación en sus acciones de miembros destacados de la política porque «usaban el movimiento para sacar rentabilidad electoral». Garrido pone como ejemplo que «políticas y sindicalistas querían estar en la pancarta sí o sí». Sin embargo, desde Movimiento Feminista consideran que «el protagonismo tiene que ser de las mujeres agredidas, las que sufren el machismo».

También se describen como feminista LGTBIQ+. «En nuestra manifestación verás mujeres y hombres trans. El patriarcado oprime a todos por igual».

Abolicionistas y proderechos

El pasado noviembre nació Murcia Feminista y Combativa, una nueva organización asamblearia que se diferencia del Movimiento Feminista en su perspectiva ante la prostitución. «Nosotras somos abolicionistas», cuenta Laura García, miembro de esta organización. Garrido, por su parte, dice que ellas no son «ni abolicionistas ni regulacionistas, sino proderechos». Entiende que las mujeres que ejercen la prostitución libremente, no las víctimas de trata de seres humanos, han de tener voz y deben estar protegidas ante los proxenetas, «a por los que hay que ir».

Desunidas por la prostitución, ambas organizaciones estarán juntas en la manifestación de la tarde.



