Día de la Mujer | El Consejo General de Enfermería muestra en el 8M cómo las enfermeras pueden ser líderes

"Aunque queda mucho camino por recorrer, el punto en el que se encontraba la profesión hace unos años no tiene nada que ver con su reconocimiento actual en el sistema sanitario y en la sociedad, es el ejemplo de que las mujeres pueden luchar por sus derechos", asegura Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería.

Bajo el lema "Ellas pueden, todas podemos", el Consejo General de Enfermería quiere demostrar, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, cómo las enfermeras pueden llegar lejos y liderar el Sistema Nacional de Salud.

En la campaña, nueve enfermeras entre las que se encuentran: la consejera de Salud de Baleares, una enfermera gerente de hospital, una investigadora, una enfermera que ha aprobado el EIR, dos directoras de enfermería, una enfermera directora de cuidados, una supervisora de enfermería y una enfermera emprendedora; relatan cómo ha sido su trayectoria profesional.

"Son ejemplos de compañeras que han conseguido las metas que se habían propuesto en el terreno profesional. Como ocurre en otras áreas, las mujeres se encuentran con muchas más barreras para llegar a puestos concretos. Y nosotras, como colectivo mayoritariamente femenino, ya que un 85% de sus profesionales son mujeres, queremos recordar que -del mismo modo que la profesión ha luchado por ser reconocida dentro del sistema sanitario-, las mujeres no deben cesar en su lucha por conseguir oportunidades y puestos igualitarios con los hombres", resalta Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería.

#EnfermerasLíderes8M

Durante toda la primera semana de marzo, el Consejo General de Enfermería dará visibilidad, a través de varios videos cortos en redes sociales, a las nueve enfermeras que contarán cómo ha sido su trayectoria desde que empezaron a trabajar en el ámbito de la enfermería hasta la actualidad. Además, invitarán al resto de compañeras de profesión a que con el hashtag #EnfermerasLíderes8M cuenten sus trayectorias.



Patricia Gómez, enfermera y consejera de Salud de Islas Baleares

"Ser mujer y ser enfermera es un auténtico regalo de la vida. Empecé mi trayectoria profesional en la gestión, que me apasiona, a los 26 años, como supervisora del hospital de día del Hospital de Son Dureta (Balerares) y, a partir de ahí, tuve la oportunidad de dedicarme a la gestión en diferentes áreas. Me considero una persona inquieta y bastante inconformista, no paso demasiado tiempo en el mismo lugar de trabajo. Si echo la vista atrás me doy cuenta de que la enfermería como profesión nos hace ser mejores personas. Me inicié en la política para poder contribuir en el grupo de salud. Me gustaría resaltar una frase a la población: 'Ponga una enfermera en su vida y verá cómo mejora su salud'".



Laura Villanueva, enfermera EIR

"Cuando terminé la carrera de Enfermería en 2012 no había oportunidades de trabajo, por lo que tuve que emigrar a Reino Unido para ejercer mi profesión. Después de cuatro años, regresé a España. Trabajé como enfermera mientras estudiaba y preparaba el EIR. Finalmente, y tras mucho esfuerzo, conseguí una de las 1.050 plazas entre 11.000 aspirantes. Ahora, estoy formándome como especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria".



Emma Gómez, directora de enfermería

"Mi historia empieza aquí en el Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona) porque estudié en la escuela. Durante esta etapa tuve la suerte de que un profesor inspirara en mí esas ganas de dedicarme a la gestión. A partir de aquí empiezo a trabajar en este centro como enfermera y, al mismo tiempo, me voy formando en materia de gestión. En el año 2013 aparece una gran oportunidad para mí: me llaman para incorporarme al equipo de dirección del Hospital Sant Joan de Deu y, desde entonces, ocupo el puesto de directora de Enfermería".



Montse Solís, enfermera e investigadora

"Actualmente, soy responsable de investigación en cuidados del área de Enfermería del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y jefe de Grupo del Instituto de Investigación Sanitaria del hospital. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Son muchos años de experiencia profesional: una parte de experiencia clínica y asistencial, de obtención de capacitación y competencia, no sólo en práctica clínica sino también en investigación y, sobre todo, un firme compromiso de que queremos contribuir a mejorar la atención, los servicios y las prestaciones de los ciudadanos a los que atendemos".



Carla Quintana, enfermera emprendedora

"Estudié Enfermería en Madrid y una vez que terminé la carrera decidí irme a Londres a trabajar, ya que aquí no había mucho trabajo. Estuve trabajando un año como enfermera, luego me especialicé como matrona y estuve trabajando allí como especialista durante seis años. Cuando volví a España, decidí emprender mi propia empresa 'Matrona para mí', de matrona a domicilio. Esto me permite mucha más autonomía de mi tiempo y gestiono un poco cómo trabajo, cuándo trabajo y puedo ayudar a la mujer en su casa".



Begoña Fernández, directora general de Cuidados y Calidad, de Castilla-La Mancha

"Terminé mis estudios de diplomada en Enfermería en el año 93. Ese mismo año, empecé a trabajar como enfermera general de cuidados en el Hospital General de Cuenca, después en el Hospital de Móstoles y, finalmente, volví al Hospital de Cuenca donde, además de las labores asistenciales, realicé labores de docencia de forma puntual, de investigación y empecé a desarrollar funciones de gestión. Fui supervisora, subdirectora de enfermería, directora de Enfermería y, en la actualidad, ocupo el cargo de directora general de Cuidados y Calidad de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha".



Mª. Esther Rey, directora de enfermería

"Comencé como enfermera en el año 1981 y me dedico a la gestión desde 1993. Se puede estudiar, se puede trabajar, se puede ser gestora y se puede tener hijos y, por supuesto, se puede ser directora de Enfermería de un gran hospital como es el Hospital Universitario La Paz (Madrid)".



Belén Payá, supervisora de enfermería

"Todo mi desarrollo profesional como enfermera lo he realizado en el Hospital General Universitario de Alicante, también soy presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, y los últimos 30 años trabajo como supervisora en la Unidad de Enfermedades Infecciosas de este centro".



Rosa Salazar, enfermera gerente de hospital

"Llevo más de 25 años ocupando puestos de responsabilidad en la sanidad madrileña. Actualmente, soy la gerente del Hospital Guadarrama (Madrid). Me siento muy honrada y satisfecha por ello. Creo que los puestos los deben ocupar las personas que tengan competencias y capacidades para llevarlos adelante, y esto no es una cuestión de hombres o mujeres, es cuestión de que estén en condiciones de desempeñarlos. Yo les diría a todas las mujeres 'si tienes un sueño, persíguelo'".

Asimismo, el Consejo General de Enfermería cambiará su logo de azul a morado para mostrar su compromiso con las mujeres y su lucha por los derechos.