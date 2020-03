La Asamblea Regional no conmemorará el 8M tras la negativa de Vox

La Asamblea Regional de Murcia no celebrará este viernes una lectura institucional ni un pleno extraordinario para conmemorar el Día Internacional de la Mujer tras votar en contra de ello el grupo parlamentario de Vox en la Junta de Portavoces por tener el manifiesto palabras de "confrontación".

El PSOE y Podemos han propuesto esa lectura y pleno con mociones, pero, según la portavoz morada, María Marín, Vox, el PP y Ciudadanos lo han rechazado.

Ambas formaciones de izquierdas tenían como objetivo que "en el caso de que esa declaración institucional no saliera, que al menos se presentará una moción con toda una serie de ayudas y de medidas para mujeres y que las hubiesen firmado los grupos que hubiesen querido".

Su homólogo de Vox, Juan José Liarte, ha explicado que la junta pretendía aprobar una declaración institucional con palabras de "confrontación" y términos militares como "conquistar espacios", "replegarse" o "atacar con energía" para "introducir tensión" en la sociedad.

El portavoz socialista, Diego Conesa, ha afirmado que "el Gobierno regional está secuestrado por Vox".

"La petición la trasladamos de manera informal a los portavoces para celebrar el día más cercano al 8 de marzo un pleno extraordinario donde se visibilizará la apuesta por el día de la mujer y todo lo que conlleva detrás de conquistas sociales", ha añadido.

Desde el PP, su diputada María del Carmen Ruiz ha afirmado que no estaban "en contra de ese manifiesto" y no tenían "inconveniente en apoyarlo", pero que una vez que un grupo parlamentario ha votado que "no se sumaba a ese manifiesto, no se puede hacer el pleno y por lo tanto no tiene ningún sentido su celebración".

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha argumentado en iguales términos que "los manifiestos se leen por unanimidad y como Vox ha dicho desde el principio que no estaban de acuerdo con él manifiesto, ya no tenía sentido el pleno".