La Justicia de la UE da pie a unos 3.500 murcianos a reclamar intereses

La diferencia con el Euríbor puede suponer unos 20.000 euros más por hipoteca

La Justicia europea ha abierto la puerta a reclamar a los bancos los intereses pagados de más por las hipotecas en las que se aplicó el llamado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) en lugar de los tipos correspondientes al Euríbor. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado este martes que el IRPH debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles examinen si se trata de cláusulas abusivas incluidas en los contratos hipotecarios. Resuelve así que los jueces españoles analicen, caso por caso, si las entidades comercializaron sus hipotecas referenciadas al IRPH de forma transparente, pudiendo anularlas de constatar que son abusivas. En la Región podrían reclamar a los bancos unos 3.500 murcianos, según los cálculos de Adicae.

La organización calcula que la aplicación del IRPH puede encarecer los intereses de una hipoteca en unos 20.000 euros. Manuel Funes, portavoz de Adicae en Murcia, lamenta que la sentencia obligue a los consumidores a acudir a los tribunales individualmente, teniendo en cuenta «la saturación que existe en los juzgados» habilitados en su momento para resolver reclamaciones por la cláusula suelo. Manuel Funes precisó que antes de acudir a la vía judicial la organización planteará una solución extrajudicial, «a la que podrán adherirse» los consumidores. Para explicar el contenido de la sentencia y facilitar la adhesión a la reclamación extrajudicial, la organización va a celebrar asambleas todas las tardes de esta semana a partir de las 18.00 horas en su sede de El Puntal.

También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se felicita por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, pero recuerda que «las denuncias por cláusulas abusivas se tramitan en un único juzgado especializado en cada provincia, lo que ha resultado en un atasco histórico con demoras de más de tres años».

Aclara que el fallo permite dos opciones: «La anulación total del préstamo, en caso de que los afectados puedan hacer frente a la deuda restante tras eliminar los intereses y descontar lo ya abonado, o bien la sustitución del índice IRPH por otro índice sustitutivo (generalmente el Euribor), con recálculo de todo el préstamo. Estas dos opciones deberán valorarse caso por caso, según la situación de cada persona».

Consumir ha animado igualmente a reclamar a los murcianos que pagan hipotecas en las que se aplica el IRPH y ofrece asesoramiento a los consumidores y usuarios que deseen hacerlo.

La aplicación del IRPH fue avalada en 2017 por el Tribunal Supremo, por entender que no implicaba falta de transparencia ni la existencia de cláusulas abusivas. No obstante, el fallo da un respiro a la banca al no declarar nulo el uso de este índice, lo que había supuesto para las entidades financieras la devolución de miles de millones.