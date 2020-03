La Región de Murcia, una de las cuatro comunidades de España que resisten al coronavirus

Los infectados por coronavirus siguen creciendo en España y ya superan los 70 casos activos, afectando a un total de 13 comunidades autónomas, pero por el momento la Región de Murcia se encuentra entre las cuatro comunidades en las que no se ha presentado ningún caso junto a Aragón, Galicia y La Rioja.

Durante los últimos días ha habido varios casos sospechosos en nuestro territorio que han sido descartados, como el del joven de San Javier que obligó a aislar a sus compañeros de instituto. Los casos confirmados hasta el momento, por su parte, están repartidos de la siguiente forma: 15 en la Comunidad Valenciana, 15 en Madrid, 12 en Andalucía, 9 en Cataluña, 7 en Canarias, 4 en Extremadura, 3 en Castilla y León, 3 en el País Vasco, 2 en Baleares, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Navarra, 1 en Asturias y 1 en Cantabria.

Desde la Comunidad recuerdan que ante posibles síntomas se aconseja acudir al médico y llevar a cabo las mismas precauciones que para evitar la gripe, como evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, el lavado frecuente de manos y extremar la limpieza e higiene.

La Consejería de Salud insiste en la necesidad de no generar alarma entre la población en tanto que todas las áreas de salud de la Región están trabajando de forma coordinada y estableciendo las medidas adoptadas en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y del Ministerio de Sanidad ante la posible aparición de algún caso positivo.



Un total de 30 casos descartados en la Región

El consejero de Salud, Manuel Villegas, afirmó el pasado 28 de febrero en un contacto con los medios de comunicación que los 30 casos analizados por la posibilidad de haber contraído coronavirus en la Región han dado negativo. Además se han resuelto 700 llamadas de personas que podían tener alguna sospecha de riesgo de tener la infección.

"Estamos en una situación delicada a nivel nacional, pero en Murcia todavía estamos en una situación en la que no ha aparecido ningún caso", afirmó Villegas, que no obstante manifestó que "no podemos descartar por completo que no pueda aparecer en algún momento porque estamos muy cercanos a regiones en las que hay casos positivos".

Indicaba el consejero que hay un "goteo incesante" de personas que han podido venir de una zona peligrosa y tienen síntomas. "Hay que pedir prudencia, porque el hecho de que no pase nada ahora mismo o quiere decir que podamos estar alegremente como si no pasara nada", finalizaba.