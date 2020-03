Recuerdo y pasión en el pregón de Inocencio Arias

Inocencio Arias, diplomático, político y actor de dilatada carrera, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa 2020. Ha asegurado que se siente muy honrado de tener ese honor: "Aprendí pronto que hay que mostrar agradecimiento a las instituciones que te ofrecen algo tan importante".

El pregonero, que nació en la provincia de Almería, pero comenzó su vinculación con Murcia en cuanto llegó a la ciudad para estudiar la carrera de Derecho, ha hecho un emotivo repaso de su lazos con el murcianismo y la Semana Santa. "Lo primero que veía al despertar era la imagen de la Dolorosa de Salzillo que mi madre había colocado en casa", recordaba Arias.

"Desde finales de los años 50 tengo querencia por la Semana Santa y las Fiestas de Primavera de Murcia", confesaba el pregonero. Ha relatado, incluso, que cuando se encontraba en Murcia estudiando intentó convencer a sus amigos para participar en el Entierro de la Sardina como pececillos "para dar luego el dinero que nos diesen a los niños, a una parroquia o tomarnos un chato".

Aquello fue medio en broma, explicó Arias, pero fue más en serio su intentona de participar en alguna de las 17 procesiones de la Semana Santa murciana. No obstante, los requisitos que se exigen a todos los participantes le inhabilitaron para su propósito. "El destino y la amabilidad murciana ha querido que el Entierro me nombrara Gran Pez y este año se me concede el honor de hacer el pregón", explicó Arias.

El pregonero, murciano de adopción, ha relatado los cambios que ha sufrido Murcia y de los que ha sido testigo y de qué forma ha mutado y crecido su Semana Santa. Ha querido recordar, además, que esta celebración "es ante todo un hecho trágico". "Puede ser también algo que nos evoca felicidad porque está arraigado en nuestra historia y nos recuerda a momentos familiares, pero la festividad está preñada de sufrimiento del sufrimiento y la entrega de Jesucristo y la Virgen", sentenció.

El pregón de Inocencio Arias estuvo acompañado de los acordes de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres, que se encargaron de poner banda sonora a las lecturas de poemas religiosos del pregonero.

Con este pregón se da un paso hacía la Semana Santa de Murcia, que cuenta con 600 años de historia, más de 30.000 cofrades y culminará con la celebración de sus 17 procesiones.