PSOE y Podemos exigen la descontaminación de Zinsa tras las aves muertas

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández, ha denunciado públicamente que los reiterados aplazamientos del Gobierno regional al no exigir de inmediato la descontaminación de los terrenos de Zinsa «pone en riesgo la salud del entorno y de las personas».

Fernández ha recordado que ya en noviembre se produjo un episodio donde aparecieron aves muertas en las balsas de sulfúrico y otros contaminantes de la empresa. «El viernes volvió a suceder tres meses después, y lo único que ha hecho el Ejecutivo regional en estos meses es volver a consentir a los dueños y responsables que sigan sin descontaminar concediéndoles otro aplazamiento».

En este punto, ha preguntado al Ejecutivo regional «hasta donde está dispuesto a seguir consintiendo esta gravísima situación, 17 años después de que cerrara la empresa Potasas y Derivados, y pese a las múltiples denuncias del Seprona y las investigaciones judiciales».

«El Gobierno del PP y Ciudadanos consiente y es cómplice de que en la entrada a la ciudad tengamos unos terrenos en estas condiciones y que son un grave peligro para el medio ambiente y un riesgo evidente para las personas», insistió.

Y es que, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una interpelación y solicitó la comparecencia del consejero para que el Gobierno regional explique «por qué no quiere actuar exigiendo la descontaminación, y en caso de que no lo hagan los propietarios, la Administración actúe de forma subsidiaria y por cuenta de los propietarios y, por supuesto, imponga multas coercitivas por no haber actuado».

Asimismo, tras conocer que el Seprona se encuentra investigando la muerte de nuevos ejemplares de aves protegidas en las balsas de los antiguos terrenos de Española del Zinc (Zinsa), Unidas Podemos IU Equo ha considerado «inadmisible» que «Cartagena Parque S.A., cuyo propietario es Tomás Olivo, todavía no haya presentado un proyecto para descontaminar la zona, sellar las balsas y cumplir así con los requerimientos que le hizo la Consejería de Medio Ambiente, además de con numerosas leyes en materia de salud ciudadana y medio ambiente».

«La medida estrella aplicada hasta ahora por la empresa propietaria ha sido la colocación de un espantapájaros», razón por cual Pilar Marcos ha ironizado al respecto, «menos las aves, todos han sido ahuyentados por el espantapájaros de Olivo, comenzando por la Comunidad Autónoma y el Gobierno Local, que siguen temerosos de los grandes empresarios, en lugar de temerle más a las consecuencias de incumplir la ley».

La edil ha explicado que, tras comprobarse la gravedad del problema medioambiental y sanitario que suponen los terrenos de Zinsa, «resulta intolerable la parsimonia y dejadez con la que actúan las administraciones, que llevan décadas sin exigir a los terratenientes locales que se descontaminen unos terrenos ubicados a la entrada de la ciudad, y cuyas afecciones a la población y a la fauna se encuentran sobradamente probadas». Marcos ha condenado «la impunidad con la que algunos eluden sus obligaciones», y asevera que seguirá exigiendo el sellado de las balsas.



Yecla. Ejecutiva abierta de los socialistas

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, fue ayer a Yecla para celebrar una Ejecutiva abierta regional y escuchar a los vecinos, así como a las empresas, para trabajar en solucionar sus problemas e inquietudes. Conesa dijo que Pedro Sánchez acabará con el aislamiento del Altiplano con la finalización de la autovía Yecla-Caudete.