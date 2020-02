El Instituto de Turismo ubica la catedral de Burgos en Murcia

Atónitos se han quedado hoy los miembros de la delegación de Benidorm que participan en la feria de turismo de Utrech (Países Bajos), al encontrarse con que en el estand de Turespaña, es decir, el Instituto de Turismo, el cartel con fotografías de los destinos turísticos de España es todo un laberinto de errores. El panel es un auténtico despropósito y prueba de ello es que para ilustrar la Costa Cálida y Murcia se ha escogido una foto de la catedral de Burgos.

Otros errores de bulto son que el "skyline" de Benidorm aparece bajo un cartel donde se promociona el turismo de Navarra y en Castilla-León aparece una playa. Vamos, que si no teníamos poco con el posible efecto negativo del coronavirus, solo faltaba que los turistas neerlandeses que quieran viajar a Benidorm acaben en Pamplona buscando la playa de Levante. Desde Turisme Comunitat Valenciana se ha enviado una queja formal a la Oficina de Turismo Exterior de España para que se solventen los errores.

"La organización de una feria con presencia de diversos destinos y productos del territorio nacional, es una tarea de gran complejidad de la que somos conscientes. Lamentablemente este año los destinos de la Comunidad Valenciana allí presentes, me han trasladado su malestar con el diseño presentado, manifestándonos que no hay coherencia entre las imágenes y los logos de los asistentes a la feria. El planteamiento actual transmite imprecisión en la imagen de las diversas Comunidades Autónomas y destinos, generando confusión al cliente final y por tanto, no favoreciendo la adecuada promoción de España y por ende, de la oferta turística de la Comunidad Valenciana. En este sentido, os rogaríamos que se hiciese todo lo posible para solventar los problemas detectados y así, asegurarnos una mejor difusión de nuestros destinos en futuras ediciones. Este es el texto de la misiva enviada por el departamento que dirige Francesc Colomer a la OET, tras el ridículo en la feria de Utrech.