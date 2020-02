Villegas: "Es probable que lo del coronavirus en Italia pase en España, pero estamos preparados"

«Pedimos tranquilidad porque tenemos el mejor sistema de salud y no hay ningún caso de infección por coronavirus en la Región» hasta el momento. Así lo indicaba ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas, al ser preguntado por la evolución de casos sospechosos en la Comunidad de Murcia. Villegas pide prudencia, pero es realista y afirma que aunque tenemos un muy buen sistema sanitario para hacer frente a la situación, «eso no quita para que podamos pasar a una fase superior, ha pasado en Italia y puede pasar aquí, una fase en la que haya contagios comunitarios. Pero estamos preparados para ello».

La Comisión de Seguimiento del Coronavirus, integrada por especialistas y los máximos responsables sanitarios, está manteniendo reuniones constantes para actualizar la información y ayer precisamente el Servicio Murciano de Salud (SMS) llevó a cabo videoconferencias con todos los centros de salud y todos los coordinadores con el objetivo de actualizar los protocolos, ya que el Ministerio ha cambiado el concepto de 'casos probables'. «Ahora ya no sólo son posibles casos aquellos ciudadanos que hayan estado en China sino también los que hayan viajado a Singapur, Japón, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia», apunta el consejero de Salud murciano.

Otro de los cambios en los protocolos por parte del Ministerio de Sanidad consiste en que se hará un análisis a todas las personas ingresadas con neumonía y que no tengan un diagnóstico etiológico, es decir, que no se conozca su causa y no sea por gripe común, con el fin de descartar que el origen sea el coronavirus.

Hasta el momento ya son quince los pacientes sospechosos que se han sometido a la prueba en la Región de Murcia y que, en todos los casos, ha dado negativo para coronavirus. No obstante, desde Salud esperan un goteo constante de avisos que se irán resolviendo con el protocolo de aislamiento y pruebas previstas.

Manuel Villegas sostiene que «el miedo es un enemigo, pero debemos estar tranquilos» porque «es probable que lo que ha pasado en Italia pueda pasar en España, pero estamos preparados para lo que pueda venir».

El titular de Salud recuerda que el contagio y los síntomas son parecidos a los de la gripe (tos, fiebre y dificultad respiratoria), por lo que los especialistas recomiendan mantener una distancia de 2 metros con personas que tengan síntomas, así como utilizar soluciones hidroalcohólicas.

«Entendemos que casos como este, que son nuevos, llaman la atención, pero tenemos que estar tranquilos, ya que ahora mismo está todo en estudio y parece que afecta más a personas mayores con problemas crónicos», explica el consejero murciano.



Aeropuertos

En zonas de llegada de viajeros, como el Aeropuerto de Corvera, el Ministerio de Sanidad ha instalado carteles informativos para dar a conocer a los turistas los síntomas a los que deben estar atentos y las medidas de prevención. Preguntado por otras medidas, como tomar la temperatura, el consejero de Salud dice que esto «no sirve para nada», a lo que añade que «estamos dentro de Europa y hay que tomar medidas proporcionales al riesgo».

Manuel Villegas recuerda que en Europa no se ha recomendado tomar medidas en la frontera, únicamente se dan recomendaciones e información a los pasajeros que llegan de países en los que hay más riesgo.