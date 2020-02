El paro es la principal preocupación de los murcianos, según el CIS

El paro y los problemas de índole económico son los principales de los encuestados por el CIS en su último barómetro, con el 46,5 y 9,3 por ciento, respectivamente, seguido por el mal comportamiento de los políticos (8,1) y los problemas relacionados con la falta de empleo (8,1).

Le siguen las pensiones, con el 5,8 por ciento; la independencia de Cataluña, con el 3,5 y la sanidad, también con el 3,5.

El 40,7 por ciento asegura que con toda probabilidad no votaría nunca al PSOE, el 46,5 por ciento, en cambio, ha dicho que no votaría al PP; el 66,3 por ciento que no lo haría a VOX y el 67,4 a Podemos, mientras que a Ciudadanos sería el 58,1 por ciento.

El 24,4 por ciento se declaran conservadores, el 5,8 demócratas cristianos, el 10,5 liberales, el 11,6 progresistas, el 8,1 socialdemócratas, el 15,1 socialistas, el 1,2 nacionalistas, el 3,5 feminista, y el 3,5 ecologista.