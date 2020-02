Murcia hace la vista gorda con la ley regional que prohíbe las quemas agrícolas

Una ley nacional y una normativa regional no han sido suficientes para frenar las quemas agrícolas. El Ayuntamiento de Murcia permite desde hace unas semanas la quema de podas agrícolas en el municipio cuando estas están prohibidas por ley. Los agricultores que estos días incineran los residuos agrícolas generados en sus terrenos no son multados por la Policía Local. La quema de residuos vegetales agrícolas es una práctica no permitida por la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y unicamente se puede llevar a cabo la incineración si se constata la presencia de una plaga.

A la prohibición de esta ley nacional se le suma la resolución regional conjunta que llevaron a cabo las tres direcciones generales de Agricultura, Salud Pública, Medio Ambiente y Medio Natural en febrero de 2019. En ella se estipula la prohibición de las quemas agrícolas con carácter general y «la autorización por parte de la unidad administrativa competente en materia de Sanidad Vegetal, excepcional y motivadamente por un riesgo fitosanitario real y comprobado», es decir, que un técnico del departamento regional de Sanidad Vegetal debe comprobar la existencia de una plaga.

Esta redacción ha podido confirmar que la Policía Local de Murcia mantiene estos días el protocolo por el que el interesado en realizar alguna quema se ha de dirigir a la sala del 092; desde allí se le autoriza a realizarlas si los niveles de contaminación no son elevados. Se indica, a su vez, que no hay prohibición de quemas agrícolas en el municipio actualmente y que desde hace unas semanas no se interponen multas por una práctica que es ilegal.

Fuentes policiales señalan además de que no es necesario tener una plaga en la parcela de donde se han extraído los residuos agrícolas. Explican que sí es imprescindible que sean restos de podas agrícolas y no de jardinería o hierbas de la parcela. Para proceder a la quema, el ciudadano, según señala el cuerpo policial, debe facilitar a través del teléfono de atención de la Policía Local su nombre, apellidos, DNI, hora y fecha prevista para la quema, además de la dirección exacta para que una patrulla de la policía local o de las patrullas ecológicas comprueben 'in situ' que se está llevando a cabo «todo de forma correcta».

El Ayuntamiento permite estas quemas en «horario de invierno», según dichas fuentes. Es decir, las quemas estarán permitidas «desde el amanecer hasta que se ponga el sol».

El propio concejal de Huerta, Antonio Navarro Corchón, confirmó ayer a este periódico que estas quemas agrícolas «están prohibidas por ley».El edil añade que «en esta normativa regional los ayuntamientos no podemos entrar». Añadía además que en cuanto se comete una infracción por quemas agrícolas «la policía interpone una denuncia y esta se tramita porque hay que cumplir la normativa regional». Estas declaraciones contradicen la realidad de estos días, en los que se permite quemar los restos de podas en todo el municipio.

Fuentes consistoriales señalaron también, en la misma línea, que las quemas «están prohibidas con carácter general y sólo se permiten para evitar la propagación de plagas de conformidad con la orden de Sanidad Vegetal».

Por otra parte, fuentes policiales consultadas por esta redacción confirmaron que desde la centralita del 092 seguían instrucciones del Consistorio e informaban a los agricultores ayer de que no existía una prohibición de quemas. Sí señalan que a las personas interesadas se les comunicaba que, en función de los niveles de polución registrados en el municipio de Murcia y si no se activaban los protocolos por contaminación el día fijado para la quema, podían proceder a la incineración. Confirman también que ayer la centralita policial registró varios casos de llamadas de agricultores interesados a los que se les confirmó que podían realizar estas quemas.



Denuncia de Stop Quemas

La plataforma Stop Quemas Murcia puso en conocimiento de este hecho al director general de Salud Pública, Jose Carlos Vicente, quien les volvió a asegurar que las quemas están prohibidas en la Región de Murcia. La plataforma lleva denunciando desde el pasado fin de semana la autorización para realizar quemas en el municipio.

Las quemas agrícolas suponen una importante fuente de contaminación ya que emiten al aire compuestos nocivos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, compuestos aromáticos policíclicos, entre ellos el benzopireno que es cancerígeno, o furano. Este periódico publicó esta semana un estudio que señala que la quema de biomasa y la contaminación del tráfico en Murcia producían un aumento de ingresos hospitalarios de menores con patologías previas.