Alertan de problemas de suministro con los fármacos veterinarios

Los antiinflamatorios no esteroides y los anestésicos son los más afectados

Los veterinarios han alertado de un problema que vienen sufriendo desde hace tiempo con el suministro de los medicamentos que prescriben en las oficinas de farmacia, ya que en demasiadas ocasiones los dueños de los animales les han avisado de que no encuentran los fármacos que tienen que administrarles y ésto les lleva a retrasar o a suspender el tratamiento que deben seguir.

Esta situación ha llevado al Colegio de Veterinarios y al Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia a firmar un acuerdo con el que colaborar para que los problemas de suministro se resuelvan en el menor tiempo posible.

El presidente de los veterinarios, Fulgencio Fernández Buendía, explica a LA OPINIÓN que los clientes nos han trasladado los problemas que tienen para conseguir los medicamentos veterinarios en las farmacias más cercanas, ya que «éstas no disponen del stock necesario y muchas veces no tienen el fármaco o sólo cuentan con una caja». Por ello, «hemos llegado a un acuerdo para agilizar el suministro y crear una vía directa de comunicación entre los colegios, además de dar formación». Entre los fármacos que presentan más problemas de suministro se encuentran los antiinflamatorios no esteroides, anestésicos y calmantes.

La directora de Calidad y Estudios del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Sierra, apunta a que una de las líneas de trabajo será utilizar la plataforma CISNET para avisar de los problemas de suministro de medicamentos veterinarios, al igual que se alerta de los de uso humano, una alerta que llegará al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y de ahí a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

'Nuestro lado animal'

En este ámbito también y para dar a conocer a los consumidores que las farmacias también son espacios sanitarios donde adquirir medicamentos para sus mascotas, el grupo Hefame ha puesto en marcha el proyecto 'Nuestro lado animal'. Con esta iniciativa la cooperativa se mete de lleno en el mundo de la veterinaria, ofreciendo un extenso catálogo de productos, que supera sensiblemente las ofertas existentes hasta ahora en el sector farmacéutico de nuestro país, y que incluye una oferta que supera las 3.500 referencias.

La directora corporativa Comercial, Lourdes Llamas, sostiene que «el objetivo ha sido ayudar a los farmacéuticos a comunicar a los consumidores una nueva perspectiva de su farmacia que entendíamos que se estaba pasando por alto». Cuidar a nuestras mascotas, indica, «supone llevarlas al veterinario para que les haga el diagnóstico y les prescriba el tratamiento, pero luego es en la farmacia donde vamos a encontrar a los profesionales más cualificados para dar el mejor consejo sobre la medicación». Llamas explica que 'Nuestro lado animal' establece un plazo de entrega de los fármacos inferior a las 48 horas.