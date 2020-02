Miguel López-Morell deja Ciudadanos: "Espero que encuentre su rumbo"

Miguel López-Morell ha anunciado a través de la red social Twitter su decisión de dejar Ciudadanos y volver a volcarse en su trabajo como profesor de Historia Económica en la Universidad de Murcia. "En este momento me tengo que bajar, no quiero perder más amigos, ni salud. España necesita un proyecto de centro, y Ciudadanos tiene que encontrar su rumbo. Espero que lo haga", ha dicho en respuesta a un mensaje del eurodiputado Luis Garicano en la citada red social.





Yo me bajo en la siguiente parada, hasta aquí he llegado. Me tenéis a vuestra disposición en el despacho A4/09 de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Un fuerte abrazo. Os deseo lo mejor a todos.https://t.co/vgqzxtokBk