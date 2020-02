La política busca su hueco en el campo

Estaban avisados de que no iban a ser los principales protagonistas de la jornada, y, aunque los políticos lo sabían, terminaron haciéndose notar. Días antes, los agricultores y ganaderos pedían que no se sumaran a sus reivindicaciones porque, en esta ocasión, no tocaba que todos los focos apuntaran a ellos. Sin embargo, algunos, a pesar de la advertencia, decidieron estar presentes y fueron recibidos, con indiferencia o con enfado por parte de las manifestantes.

En esta ocasión, la peor parte se la llevaron la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el regidor de Torre Pacheco, el independiente Antonio León. A su llegada a las puertas de San Esteban, minutos antes incluso de que comenzase la protesta oficial, Castejón fue recibida entre algunos pitos y abucheos.

Mientras los medios de comunicación intentaban hablar con ambos representantes políticos sobre qué suponía el día de ayer y de qué manera decidían apoyar la causa de los manifestantes, algunos de estos les increparon diciéndoles «políticos fuera» o que solo venían «a hacerse la foto».

La regidora cartagenera manifestó que creía haber demostrado que antepone los ideales políticos ante la gente de su tierra, indicando que le «duele» la situación actual que atraviesa el sector y siempre ha estado «del lado» de los agricultores.

Los ánimos se comenzaron a caldear cuando la presidenta de las Mujeres Rurales del Raiguero de Totana, María Costa, recriminaba a León que él no debía estar en la manifestación. «Vengo a defender a mis agricultores, usted no me va a decir a mí qué hago aquí», le contestaba León a Costa, a lo que ella le respondía que a él no lo vio cuando estuvo «48 horas» durmiendo en el tractor (haciendo mención a la manifestación similar que tuvo lugar en la ciudad en 2017 que provocó que cientos de tractores se plantaran en la Circular de Murcia durante más de un día).

Más tranquilos estuvieron los representantes de Vox Pascual Salvador, José Ángel Antelo y Luis Gestoso, que, tal y como anunciaron, decidieron estar presentes durante toda la marcha con los miles de manifestantes e incluso se montaron en uno de los cientos de tractores que circularon por Gran Vía.

López Miras cumplió su palabra y no acudió a la cita para no restar «protagonismo» a los agricultores. «No debe haber políticos», resaltó el presidente regional antes de que se celebrase la marcha.

Quienes sí acudieron fueron distintos representantes públicos de su mismo partido, como la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, que decidió acompañar a los agricultores del municipio archenero y manifestó su apoyo a las reivindicaciones que llevaron a cabo; José Francisco García, alcalde popular en Caravaca de la Cruz, así como la regidora fuentealameña Juana María Martínez, también del PP.

Por otra parte, María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea regional, asistió también a la protesta para apoyar a los agricultores y señaló que es necesaria «una Ley de Precios Mínimos» para que los trabajadores puedan recoger «el fruto de su trabajo».

También estuvo presente el exalcalde de Totana, Andrés García, así como el senador por Ciudadanos en la Región Miguel Sánchez.