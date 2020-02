El consumidor no pagará más para mejorar la situación del campo español

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, garantizó a las organizaciones de consumidores con las que se reunió esta semana (OCU, Cecu, CCU, Asgeco, Fuci, Facua e Hispaccop) que los consumidores no verán incrementado el precio de los productos por el reequilibrio de la cadena alimentaria. «El consumidor no debe ser el que pague el resultado de esta operación, ni que el reequilibrio de la cadena afecte al ciudadano. Estoy de acuerdo con ese mensaje que me han transmitido de darle mayor transparencia a los eslabones, que significa saber el valor añadido y el proceso de formación de los precios», señaló Planas al término de la reunión.

El titular de Agricultura reseñó que las organizaciones de consumidores ven con «justicia» el hecho de que agricultores y ganaderos sean «justamente retribuidos» por su trabajo. «Es necesaria una reflexión global de todos los ciudadanos y de los integrantes de la cadena alimentaria para su reequilibrio», solicitó.

Sin embargo, el ministro es consciente de que se trata de una tarea «muy complicada y compleja» en la que están trabajando para conseguir que los agricultores y ganaderos perciban unos precios justos y que esto no repercuta en los precios finales al consumidor.

Planas abordó con los representantes de las organizaciones de consumidores los temas relativos a la venta a pérdidas, así como las promociones engañosas. «La venta a pérdidas es una de mis grandes preocupaciones y estamos trabajando para llevar la modificación de la norma próximamente al Consejo de Ministros porque esa pérdida de valor en cada eslabón es lo que crea un perjuicio para agricultores y ganaderos», recalcó.

Por otro lado, Planas calificó de «importante y difícil» la negociación para los presupuestos comunitarios de la UE celebrada ese mismo jueves en Bruselas. «España comparece manteniendo una postura de firmeza y de defensa de los intereses de España, con la defensa de los fondos de la PAC y de los fondos de cohesión como principales líneas rojas», señaló.



Los consumidores, preocupados

Por su parte, el presidente del consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, trasladó a Luis Planas la preocupación de que fueran los consumidores los que pagaran con un incremento de precios la actual situación que atraviesa el campo español.

«El ministro nos ha dejado claro que la solución no pasa por un incremento de precios a los consumidores, que era nuestra preocupación. Nosotros queremos apoyar a los productores a través de la trazabilidad de las producciones y la calidad», indicó Ballugera al término de la reunión con Planas.

Además, los consumidores piden al Ministerio que se sepa al comprar los productos si estos han sido pagados y reducir, así, la morosidad. «Que se disuelva la duda de si el vendedor final está entregando el producto sin haber sido liquidado y pagado», añadió.