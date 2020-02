Cientos de tractores toman Murcia

11.13 horas: Llegan los primeros tractores a la avenida de la Constitución.





La alcaldesa de Cartagena, en la protesta. Adrián González

Los agricultores protestan frente al Palacio de San Esteban. Adrián González

Llegan los primeros tractores a la zona de La Fica. Colomo

Tractores parados en Los Dolores. Israel Sánchez

Los tractores congestionan el tráfico a la espera de poder pasar a La Fica. Israel Sánchez

Decenas de tractores llegan ya a las afueras de Murcia. Israel Sánchez

La alcaldesa de Cartagena, la socialista Ana Belén Castejón, a su llegada a las puertas de San Esteban, ha sido abucheado y pitada por parte de los agricultores, que le han recriminado que solo viene "a echarse la foto". También están presentes otros alcaldes de la Comarca del Campo de Cartagena, como Antonio León, alcalde de Torre Pacheco.Los apicultores utilizan difusores y queman gránulos de alfalfa y hojas de pino que emplean para sus abejas delante de San Esteban.Cientos de personas se concentran a las puertas del Palacio de San Esteban con pancartas y fuertes pitadas. "Hoy es nuestro día, no el de los políticos que quieren venir a echarse la foto", reclaman.Venden pitos durante la protesta de los tractores en Murcia.Cortan el acceso a Murcia por el túnel de Ronda Norte.Entran los primeros tractores a las calles anexas al recinto de la Fica.La Guardia Civil de Tráfico ha cortado el, en dirección a Murcia,, donde está previsto que en unos 45 minutos, aproximadamente, dé comienzo la protesta de los agricultores por la "asfixia" del campo murciano.Los tractores procedentes del Valle del Guadalentín y la zona del Campo de Cartagena han llegado ya a la capital murciana, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que aseguran que de momento no se han registrado retenciones.Los convoyes procedentes de estas zonas han llegado ya a Murcia y para facilitar su desplazamiento, Tráfico ha cortado el kilómetro 143 de la A-30.: La Policía Local de Murcia informa, en su cuenta de twitter, que los primeros tractores de la marcha han llegado a la Plaza Circular, por lo que se ha procedido al corte de los accesos a la mencionada plaza. Recomienda la Policía que se evite coger el vehículo para desplazarte en estos momentos.El secretario general de la delegación del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, hacía un llamamiento a todos los ciudadanos para que se cumplan las normas en la manifestación que las organizaciones sindicales UPA, Asaja y COAG han convocado.Jiménez pedía que la marcha fuera "pacífica, ejemplo de buena conducta, en la que se puedan lanzar los mensajes que los agricultores tienen que lanzar por los problemas que tienen y que reconocemos".Más de cuarenta tractores esperan en las calles de Los Dolores para poder entrar en Murcia. La misma situación se vive en Ronda Sur, en dirección al barrio del Progreso. A los tractores se suman también tráilers y camiones.Una larga fila de tractores parados aguarda en Los Dolores para poder entrar en Murcia.Decenas de tractores ya cruzan la Avenida Primero de Mayo de Murcia con el objetivo de llegar hasta el centro de la ciudad.: La tractorada que está provocando retenciones kilométricas en el centro, en los alrededores y en los accesos a Murcia está afectando también al correcto funcionamiento de los autobuses que diariamente circulan entre la capital y los municipios de los alrededores. En la estación de autobuses de Molina de Segura se ha informado a los usuarios que la protesta de los agricultores va a provocar retrasos en los autobuses tanto en las horas de salida como en las de llegada.: La Policía desvía a los manifestantes que han llegado por Los Dolores hacia la avenida Miguel Indurain para llegar hasta La Fica, donde se concentrarán antes de la protesta.: Los agricultores se preparan en Los Dolores de Murcia, donde han comenzado a colocar banderines y pancartas a los tractores.: Losdesde las diferentes comarcas de la Región en la protesta agrícola, que tiene previsto comenzar a las 11 horas desde el Palacio de San Estaban, ya comienzan a provocar algunas, de 15 kilómetros,, de 24 kilómetros, y en la, de 4 kilómetros, según la Dirección General de Tráfico.La Policía Local de Murcia ha advertido vía twitter de la, lo que supondrá, por lo que recomienda desplazarse a pie.La llegada de más de cinco mil agricultores y ganaderos a la ciudad, no solo en tractores, sino en hasta cien autobuses, ha obligado a la policía local a establecer un protocolo de seguridad con un dispositivo especial.