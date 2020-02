Un vídeo cuestiona las palabras de Luengo sobre el estado "óptimo" del Mar Menor

Horas después de que el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, asegurase ayer que el Mar Menor se encontraba en un estado "óptimo" para el baño, la Asociación En Defensa del Mar Menor compartió en redes sociales un vídeo en el que se muestra la situación en la que se encuentra la laguna salada.



En las imágenes, grabada en la zona de la playa de Villananitos, en San Pedro del Pinatar, se puede apreciar una gran cantidad de algas de una altura considerable mientras una embarcación atraviesa la zona.



Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, ya que los usuarios no daban crédito al estado de la laguna y criticaban las palabras que el consejero dijo en la mañana de este miércoles.



Por su parte, el consejero Luengo afirmaba que "no se sabe si este verano el agua va a estar transparente, pero eso no quiere decir que esté bien o no".





Triste situación del #MarMenor.

Qué pena y qué asco pic.twitter.com/qjEMVANDol — Asociacion EDMM (@AsociacionEdmm) February 19, 2020