El PP culpa a Zapatero de "99 de cada 100 euros" de la deuda de la Región de Murcia

El senador del PP por la Región de Murcia, Juan María Vázquez, ha asegurado este jueves que "99 de cada 100 euros" de la deuda de la Comunidad es fruto del sistema de financiación autonómica impulsado en 2009 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que se "ha perjudicado gravemente la situación de las arcas regionales".

Vázquez ha reaccionado así en un comunicado tras conocer los datos actualizados de la deuda regional incluidos en el informe de Análisis Financieros Internacionales. Las cifras, según el senador, "son el resultado de haber dejado de percibir 7.969 millones de euros desde que se implantó el modelo de financiación de Rodríguez Zapatero".

"De hecho, la diferencia entre la deuda, cifrada en 7.891 millones, y lo que ha dejado de percibir, es casi la misma, por lo que podemos asegurar con contundencia que si no se hubiera implantado este modelo, la Región de Murcia sería una de las autonomías con mejor estabilidad financiera de España", ha indicado.

El senador ha insistido en que "la Comunidad hace un gran esfuerzo para mantener la calidad de los servicios básicos", al tiempo que ha puesto de relieve que, "a pesar de la difícil situación, el Gobierno regional ha sido capaz de reducir su gasto no financiero tres décimas por encima de la media nacional".

Vázquez ha calificado de "demagógicas" las declaraciones del diputado del PSOE Juan Luis Soto, porque "los socialistas ejecutan las órdenes que se les imponen en Madrid y que perjudican gravemente los intereses de la Región de Murcia".

Al respecto, el 'popular' ha preguntado a Soto "por qué no votaron a favor de devolver los 85 millones que el Gobierno de España no ha reembolsado a la Región, a pesar de que se trata de dinero de todos los murcianos" y "por qué no se ha cumplido con los adelantos a cuenta del año 2019".

Asimismo, ha planteado al diputado socialista "por qué no han alzado la voz en contra de la denegación de las ayudas para la reparación de las costas murcianas tras la borrasca 'Gloria'; o por qué, si tanto les importa el Mar Menor, ya han dicho que no a crear una figura en el Gobierno de Sánchez que coordine las actuaciones entre el Gobierno regional y el central; o no han dado respuesta a las ayudas propuestas por el Banco Europeo de Inversiones".

"La situación financiera que vive la Comunidad no sería la misma si Pedro Sánchez, en vez de haber permanecido en funciones durante casi dos años, hubiera seguido trabajando en la reforma del sistema que Rajoy tenía casi concluido", ha concluido.