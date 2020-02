El Gobierno regional pide a Sánchez que "rectifique" y dé ayudas por 'Gloria' a la Región

El Ejecutivo murciano ha exigido al Gobierno de España que "rectifique" e incluya a la Región en el reparto de la línea de fondos extraordinarios por importe total de casi 20 millones de euros aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros para reparar los daños provocados en las costas por la borrasca 'Gloria' a finales del pasado mes de enero.

Así lo ha hecho saber el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha aprobado exigir al Ejecutivo central que explique las razones por las que ha excluido a la Región de estos fondos.

En concreto, el Ejecutivo regional reclama que el Gobierno central "rectifique e incluya a la Región de Murcia en estas líneas de ayuda y que declare de emergencia las ayudas para reparar los destrozos sufridos en los municipios costeros de la Región de Murcia y que tuvieron especial relevancia en la fachada mediterránea de La Manga del Mar Menor".

"Ningún murciano, vote a quien vote y piense como piense, puede entender este agravio con respecto a las comunidades de Cataluña, que tiene en esta convocatoria una dotación de 5,7 millones de euros, la Comunidad Valenciana (9,6 millones) o las Islas Baleares (4,4 millones), que sí recibirán como merecen", ha aseverado Celdrán. Todo ello, lamenta, "mientras no se destina ni un solo euro a la Región".

"Asistimos atónitos, una vez más, a este evidente maltrato del Gobierno central a la Región de Murcia y a este agravio con respecto a otras comunidades autónomas", tal y como ha criticado el consejero de Presidencia y Hacienda.

Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó un recorrido a pie por las zonas afectadas por el temporal 'Gloria' junto a los presidentes de Cataluña, Quim Torra, de Valencia, Ximo Puig, y de Baleares, Francina Armengol.

Sin embargo, en la Región de Murcia, Pedro Sánchez "se limitó simplemente a llegar en el Falcon, montarse en un helicóptero e impedir que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pudiera acompañarle para sobrevolar las zonas afectadas y conocer 'in situ' los cuantiosos daños que sufrió la costa murciana".

"Esperamos que el Gobierno de España rectifique de inmediato e incluya a la Región en esta línea de fondos especiales para afrontar la reparación de los daños causados por la borrasca 'Gloria', que como todo el mundo sabe, no se paró en Orihuela, en el límite de Alicante, sino que también afectó a la Región de Murcia", ha aseverado.

"No entendemos por qué se hace ese trato discriminatorio y por qué las razones que dan para no aplicar estas ayudas a la Región no sirven tan solo unos pocos kilómetros más allá de la línea que separa a la Región con Alicante", concluye.