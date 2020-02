Más de 30.000 edificios de la Región tendrán que adaptar sus antenas de la TDT

Alrededor de 31.000 edificios comunitarios de tamaño mediano y grande, en los que residen casi 606.000 personas, tendrán que adaptar la instalación de la antena colectiva de televisión para poder seguir viendo los canales de TDT.

Esta adaptación para recibir las nuevas frecuencias se tendrá que hacer antes de que finalice junio. No obstante, no se perderán canales de televisión, ya que la oferta televisiva se mantendrá, y todos los televisores y decodificadores continuarán siendo válidos, no siendo necesaria la compra de ningún aparato.

Así lo ha adelantado este jueves en rueda de prensa el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Antonio Fernández-Paniagua, que ha presentado las actuaciones previstas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, en relación con la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital.

Estas actuaciones afectan a la Región de Murcia, más concretamente serán los municipios de la zona sur de la Comunidad los que tengan que resintonizar los receptores, un total de 27, entre los que se encuentra la capital.

En concreto, son los municipios de Abanilla, Águilas, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión, Santomera y Los Alcázares.

En otros 18 municipios de la Comunidad no se tendrán que adaptar las antenas colectivas en los edificios, aunque sí tendrán que resintonizar con el mando a distancia sus televisores con el mando a distancia a finales de junio, cuando acabe el proceso de adaptación.

Este cambio de frecuencias se produce por el mandato europeo para liberar el Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 MHz. La ciudadanía puede informarse en 'www.televisiondigital.es' y en los teléfonos '901 201004' y '910 889879'.



EMISIÓN SIMULTÁNEA MIENTRAS DURE EL PROCESO

Durante este cambio de frecuencias, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión que tienen que cambiar de frecuencias emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al cese de esta última a finales de junio de 2020.

El cambio de frecuencias es un proceso que no implica la aparición ni desaparición de canales de televisión, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT.

Tampoco afecta por igual a todos los edificios ya que solo deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Por su parte, las viviendas individuales no necesitan hacer esta adaptación.

Por tanto, los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos aquellos edificios que tengan que realizar estas adaptaciones deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada, siendo lo más recomendable solicitar varios presupuestos.

En caso de que en un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de la fecha límite indicada, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes.

Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, toda la población de los 45 municipios murcianos deberá resintonizar sus televisores con el mando a distancia para poder disfrutar de la oferta completa de TDT, una vez que finalicen las emisiones en las antiguas frecuencias.

Acompañado del secretario general de la delegación del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, ha recordado que se dispone de ayudas públicas para este proceso para minimizar su impacto.

Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la concesión directa de subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas, por un valor total de 145 millones de euros, gestionadas por la empresa pública Red.es. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 euros y 677,95 euros por edificación, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT.

Será necesario presentar la documentación justificativa, incluyendo la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.



CANALES DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Los ciudadanos podrán consultar todas sus dudas en la página web 'http://www.televisiondigital.es/' y en los teléfonos '901 201004' y '910 889879'.

El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G. De esta manera, se hace un uso más eficiente del espectro radioeléctrico para que, en menor espacio, se mantengan los mismos servicios y liberar parte para la llegada de otros nuevos.

Se mantiene así la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo de la tecnología 5G, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la aparición de innovaciones disruptivas