Igea tendrá un encuentro con afiliados en Murcia

Este viernes, Francisco Igea, líder del movimiento 'Ciudadanos eres tu' visitará Murcia para tener un encuentro con afiliados y simpatizantes. Fuentes próximas al dirigente naranja no descartan que anuncie su candidatura para competir con Inés Arrimadas en las próximas primarias de Ciudadanos del mes de marzo. También se espera la presencia de Orlena de Miguel, ex diputada y ex coordinadora de Ciudadanos en Castilla la Mancha. La charla será a las 20 horas en el hotel Nelva de la ciudad de Murcia.