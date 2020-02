Los críticos murcianos de Cs doblan en votos a los afiliados afines a Inés Arrimadas

Es una realidad. El sector crítico de Ciudadanos ha cogido fuerza en la Región. Prueba de ello es la presentación de las candidaturas de compromisarios en Murcia que optan a estar presentes en la votación del próximo 15 de marzo para la refundación del partido y para elegir al líder del partido naranja a nivel nacional.



Los críticos, que se alinean con la política del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, han doblado en votos en la Región a los afiliados afines a Inés Arrimadas. En la lista ya cerrada para la presentación de los candidatos a compromisarios en la Región, hay un total de 55 personas, de las cuales 29 apoyan a Igea y 15 a Arrimadas, mientras que las 11 restantes no especifican si apoyan a un candidato u otro.



Llama la atención el hecho de que la líder de la formación naranja a nivel regional y vicepresidenta del Ejecutivo murciano, Isabel Franco, no se haya pronunciado durante este proceso interno, evitando así 'mojarse' entre Igea o Arrimadas. La que sí lo ha hecho ha sido la diputada regional y consejera de Empresa, Industria y Portavoz del Gobierno autonómico, Ana Martínez Vidal, que ha mostrado su apoyo a Arrimadas.





Orgullosa de este gran equipo de hombres y mujeres que han defendido a ultranza el proyecto de @CiudadanosCs en la Región de Murcia. @InesArrimadas, te apoyaremos en esta nueva etapa que estamos seguros liderarás con éxito. #ConInésUnidosYAdelante #Orgullonaranja ?????? pic.twitter.com/0boxsWYK3y — Ana Martínez Vidal (@AnaMartinezVid1) February 19, 2020

Según los datos recopilados por los afiliados que colaboran voluntariamente con el, las enmiendas presentadas por los simpatizantes de esta plataforma han vencido en 102 de 135 agrupaciones en las que se ha sometido a votación sus propuestas. Datos provisionales que no sería necesario haber tenido que recopilar si el partido hubiese hecho el "necesario ejercicio de transparencia que un proceso como el actual requiere".Los: Verónica Sánchez Alcaraz, Antonio Rafael Barba Cánovas, Matías Buendía Martínez, Alicia Carrasco Bazán, Juan Cegarra González, Florentino Del Barco Martínez, Alejandro Díaz García-Longoria, José Francisco García Fuentes, Ginés García García, Salvador Gómez Huertas, Miguel Blas Hernández Espinosa, Lazaro Ibáñez Fernández, Francisco Javier López López, Miguel Ángel López Morell, Javier Marín-Blázquez Gómez, Francisco Martínez Gómez, Robert Bernardo Pocklington Freakley, Diego Rosique Pérez, Salvador Ros Nicolás, Pedro Ruipérez Pina, Antonio Sánchez Amorós, José Antonio Sánchez Fernández, Francisco José Mauri Robles, María Eva Miranda Dionisio, Francisco José Monsó Pérez Chirinos, Francisco Andrés Morales Ortín, Silvia Muñoz Hernández, Pilar Muñoz Sánchez y José Antonio Pardo Riquelme.Por otra parte,son: Antonio Albadalejo Jiménez, Isabel Cava Pagán, Eva García Bastida, Josefa Isabel Martínez Romero, Juan José Molina Gallardo, Francisco Morales González, Pedro Ángel Morales López, Rosa Ana Pacios Fernández, Manuel Antonio Padín Sitcha, Paqui Pérez López, José Luis Ros Medina, María José Ros Olivo, David Sánchez Hernández, María Esther Tenza Pérez y Óscar Verdejo Sánchez.de Madrid; 14 de Cataluña; 13 de Castilla La Mancha; once de Murcia; once de Castilla y León, siete de Andalucía; seis de las Islas Baleares; cinco de las Islas Canarias; siete de Aragón; dos de Asturias; tres de Extremadura; cuatro de Galicia; tres de La Rioja; dos de Valencia; y la ciudad autónoma de Melilla.Entre ellas, las enmiendas defendidas por la plataforma se han aprobado en agrupaciones de la importancia de Sarriá-Sant Gervasi, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Galapagar, Chiclana, Melilla, Ponferrada (El Bierzo), Talavera de la Reina o Lanzarote y agrupaciones de capitales de provincia como Málaga, Huelva, Zaragoza, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Valladolid, A Coruña, Lugo, Logroño y, además de varias agrupaciones de Madrid y Barcelona capital.