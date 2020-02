La aplicación del salario mínimo de 950 euros añade más obstáculos al convenio de hostelería

Empresarios y sindicatos de la hostelería volverán a reunirse el próximo día 28 para retomar la negociación del convenio, tras el anuncio de la huelga general convocada por CC OO y UGT para la Semana Santa y el Bando de la Huerta. Lejos de avanzar, las negociaciones pueden tropezar con un nuevo obstáculo a la hora de adaptar las tablas salariales a la subida del salario mínimo interprofesional.

Según informó el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José Hernández Aparicio, tras la reunión entre ambas partes celebrada este lunes, los empresarios tratan de incluir los pluses de transporte y de manutención dentro del salario mínimo de 950 euros que entró en vigor el pasado 1 de enero, lo que en la práctica supone su desaparición para los colectivos profesionales con salarios más bajos.

El plus de transporte asciende a 41 euros, mientras que el de manutención ronda los 5,5 euros. Su desaparición no afectaría a las categorías con salarios superiores a los 950 euros, según indicó Hernández Aparicio.

Por su parte, la secretaria general de Hostemur, Laura Mateo, dijo que «la patronal no decide lo que se computa o no se computa dentro del salario mínimo interprofesional; haremos lo que marca la ley, la patronal no hace las nóminas de los trabajadores. Lo único que hace es comunicar lo que marca el decreto del salario mínimo», concluyó.

Las conversaciones están bloqueadas a causa de la pretensión de la patronal de eliminar el complemento que cobran los trabajadores cuando están de baja para completar la nómina de la Seguridad Social, aunque se han producido avances en las subidas salariales, que podrían recoger incrementos del 2,2% para 2020, 2021 y 2022.

La comisión negociadora está emplazada a un nuevo encuentro con los mediadores del Servicio de Arbitraje de la Comunidad el día 28 para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada en los bares, restaurantes y hoteles para la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Los paros anunciados por UGT y CC OO arrancarán el Viernes de Dolores y se repetirán en Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. En la ciudad de Murcia también habría huelga el día del Bando de la Huerta, si no se alcanza un acuerdo.

Los sindicatos anunciaron el pasado viernes la convocatoria ante el estancamiento de la negociación del convenio colectivo, que está vigente desde el año 2008 y «tras 11 años ya arrastra pérdidas salariales por encima del 14% para los más de 35.000 trabajadores directos del sector».