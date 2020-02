La parálisis de las ayudas para la agricultura ecológica este año pone en alerta al campo

El Gobierno regional ha presupuestado 15 millones este año para este tipo de producción, pero desde el sector responden que ese dinero es para pagar lo que deben de 2018 y 2019

Del mercado no se puede vivir y solo esperan que finalmente este año las ayudas procedentes del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia para la agricultura ecológica continúen «de una u otra forma». Los agricultores ecológicos andan «muy preocupados y con una gran incertidumbre» estos primeros meses de 2020 tras haber acabado el periodo de cinco años establecido para las ayudas a este tipo de agricultura (2015-2019) dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Ese ciclo ha terminado y hasta que «no se ponga en marcha el próximo programa de desarrollo rural y se negocien las nuevas líneas del nuevo periodo, puede quedar un tiempo de dos o tres años en el peor de los casos», es por ello que el sector busca «fórmulas» para llegar a esos apoyos económicos.

En la Región hay 3.158 productores de ecológico certificados y las producciones que más destacan son las de frutos secos, uva y hortalizas. Según datos oficiales, la comunidad tiene un superficie total dedicada a este tipo de agricultura del 23,3%.

Los agricultores «están preocupados ante la posibilidad de que estas ayudas estén paralizadas durante un determinado tiempo que haga inviable la continuación de las cosechas de productos ecológicos en la Región», señalaba a esta redacción un representante agrario, que remarca que en las últimas semanas están intentando negociar con la Consejería de Agricultura para que esta prorrogue las ayudas, como ya hizo la pasada semana el gobierno de Castilla La Mancha.

La Consejería de Agricultura ha presupuestado para este año 15 millones de euros que irán destinados a la agricultura ecológica dentro del apartado de la Política Agraria Común. Pero los representantes agrarios consultados por esta redacción responden que estos 15 millones no son para este año sino para cubrir las ayudas que debe el Gobierno regional de 2019 a los productores y de 2018 a algunos de ellos «que todavía no han recibido el dinero». Las ayudas se cobran a «año vencido», por lo que ese «presupuesto de 2020 va destinado a cubrir las ayudas del año pasado, no de este, por lo que seguiríamos sin dinero».

Estas ayudas a los cultivos ecológicos son las únicas que vencen este año dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia, tal y como señalan desde el sector. Este programa tiene asignados 348,1 millones de euros, 219,3 millones con cargo al presupuesto de la Unión Europea y 128,8 millones de cofinanciación nacional.

El periodo de todas las ayudas termina este año y los agricultores deben solicitar el apoyo económico concreto que necesitan para este último año del PDR, salvo los de la agricultura ecológica, que no pueden: «Hoy por hoy si vas a pedirlas no puedes, y ya queda poco tiempo, porque el plazo para la solicitud de todas las ayudas acaba el 30 de abril», señalan, subrayando también que «estamos a tiempo de intentar buscar soluciones». En el programa informático desde el que deben pedir las ayudas dentro de los PDR, la casilla para la agricultura ecológica no aparece.

Y es que es el Gobierno regional quien debe decidir prorrogar estas ayudas a los productores ecológicos utilizando el remanente de las ayudas de otros programas dentro del PDR o empleando dinero adelantado del siguiente ciclo, que iría desde 2021 hasta 2027. «Con la decisión que tome, debe avisar al Gobierno de España y a la Unión Europea para tener el visto bueno», explican desde el sector. Desde la Consejería de Agricultura señalan que las ayudas recogidas en el programa de desarrollo rural para la producción ecológica «se ejecutaron al 100% en esas cinco anualidades y en 2021 se volverá a sacar una nueva convocatoria dentro de este plan».

Viñedos ecológicos en peligro

El pasado jueves desde las organizaciones agrarias tuvieron que tranquilizar a algunos viticultores de Bullas con producciones ecológicas para que «no arrancaran los viñedos» por el temor a quedarse este año sin las ayudas a este tipo de producción. «Arrancar este cultivo sería horrible porque hasta dentro de al menos siete años no se podría volver a reutilizar esas tierras», señalan desde el sector.

En el Altiplano, la reconversión de muchas parcelas de viñedos por plantaciones de almendros, debido a que este cultivo de secano conlleva menos gastos de producción y tuvo hace años un precio de origen en alza, también está en peligro para la variedad de la almendra ecológica. La incertidumbre en el sector es «importante» dado que, como remarcan, los productores no pueden llegar a vivir de sus cosechas. En el Altiplano es la comarca con mayor producción ecológica de la Región, un tercio del total entre Jumilla y Yecla.

Esta nueva incertidumbre dentro del sector primario será motivo de protesta el próximo 21 de febrero, cuando los agricultores y ganaderos protesten en Murcia por la crisis que atraviesa el sector en toda España.