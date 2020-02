Ana Fuentes, la murciana con más nota en el MIR: "Cuando vi el resultado me eché a llorar"

Ana Fuentes Nieto es la murciana que mejor resultado ha obtenido en el examen MIR celebrado el pasado 25 de enero, según datos de la Universidad de Murcia a partir de la lista provisional de aprobados conocida esta tarde. La joven de 24 años, que ha estudiado Medicina en la UMU, se sitúa en el puesto 27 entre los 12.162 candidatos de toda España que han aprobado.

"Cuando hice la estimación de mi nota a los pocos días de hacer el examen me emocioné, acabé llorando", cuenta Ana a La Opinión. Asegura que, pese a que era consciente de que "iba bastante bien" por los resultados que obtenía en los simulacros que realizaba en la academia en la que se ha preparado, no se esperaba tanto. "En la academia te dan los resultados en percentiles pero no sabes en qué puesto vas a quedar", explica la vecina de Murcia, y apunta que además "salí del examen con una sensación rara".

La murciana, graduada en la promoción 2013-2019 de Medicina, sacó buenas notas durante la carrera y acabó cada curso sin asignaturas pendientes. Como la mayoría de sus compañeros, empezó a estudiar el MIR en sexto, combinando la preparación con las clases y, a partir de junio comenzó a estudiar prácticamente todos los días (mañana y tarde), excepto los domingos. "Los domingos era obligatorio para mi descansar, eso me lo he tomado a rajatabla, es muy necesario", apunta la joven, que cursó uno de los años del grado en Bratislava gracias al programa Erasmus.

"He estudiado mucho en casa, aunque la biblioteca la he pisado algunos días para cambiar de ambiente y despejarme", explica la joven. Sobre si la preparación le ha parecido estresante, afirma que "hay momentos y momentos". "Pensaba solo por semanas, cada una cumplía unos objetivos, así que a lo mejor una semana iba más agobiada y otra en la que me tocaba estudiar algo más difícil se me pasaba más ligera".

Su madre ha sido la primera persona a la que ha comunicado la buena noticia: "Está muy contenta".

Aunque no tiene la decisión tomada del todo, su intención es decantarse por la especialidad de Pediatría en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.



Al menos dos murcianas entre los 100 mejores puestos.

Elisa Antolinos, amiga íntima de Ana Fuentes y con la que se ha preparado "codo con codo", ha conseguido quedar en el puesto 36 de la lista de aprobados. Por tanto,al menos dos murcianas se encuentran entre los 100 mejores.



Un 97,5% de graduados en la UCAM, aprobados

En total han sido 80 los egresados por la Universidad Católica de Murcia que se han presentado a esta prueba y se espera que puedan adquirir plaza cerca del 90% de ellos.

La egresada de la UCAM, Paula Molina, que realizará la especialidad de Anestesiología, junto con otros compañeros, se han acercado esta tarde hasta su Facultad, donde han recibido las felicitaciones de profesores y personal de administración y servicios. Los graduados han comentado que "estamos muy contentos con los resultados; somos muchos los que estamos entre los mil primeros, así como los que vamos a poder elegir la especialidad que queremos".

Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM, ha afirmado que "estamos muy satisfechos con los resultados de esta segunda promoción, que mejoran incluso los del año pasado, lo que ratifica el rotundo acierto de nuestro presidente, José Luis Mendoza, al implantar Medicina en nuestra universidad". Y ha destacado que "el altísimo nivel de aprobados y las excelentes notas obtenidas evidencian la excelente calidad de la formación que se imparte en nuestra universidad, y por tanto la alta cualificación de los profesionales que estamos poniendo al servicio de la sociedad".

La Universidad de Murcia hará público su balance de aprobados mañana miércoles.