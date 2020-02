José Vélez: "López Miras solo respeta a quien le tiene con las manos atadas, a Vox"

Dice que le ha costado «mucho trabajo» abandonar la Alcaldía de Calasparra, donde sus vecinos le otorgaron la mayoría absoluta el 26M. «Se le coge mucho cariño a los proyectos que desarrollas, interiorizas los problemas de la gente.. pero dejo el Ayuntamiento en buenas manos», comenta con una sonrisa. Ya se verá si no se le tensa el semblante, teniendo en cuenta que va a estar en medio de dos administraciones que se declararon la guerra nada más ser investido Pedro Sánchez.

Deja un lugar seguro por otro más inestable. Habrá quien crea que se ha equivocado.

Hay gente que me lo ha dicho, pero yo la política no la veo como una búsqueda de estabilidad. Eso lo tengo en el Servicio Murciano de Salud, donde tengo mi puesto. En la política uno busca trabajar para mejorar la vida de las personas, y eso lo haces unas veces en un puesto y otras, en otro.

¿Cómo piensa mejorar la vida de las personas desde su nueva posición?

Me lo han puesto bastante fácil. Diego Conesa marcó una línea de trabajo y puso en marcha proyectos maravillosos para la Región. Él logró mucho más de lo que hemos visto con otros delegados que han estado mucho más tiempo. Francisco Jiménez, por su parte, ha seguido esa senda de trabajo. De él no puedo hablar en pasado, sino de presente, ya que está en el equipo y hacemos un tándem de trabajo. Se están invirtiendo en estos momentos 1.300 millones de euros. La gente tiene que saber que nueve de cada diez euros que se invierten en la Región se hacen desde el Gobierno de España. Por fin hay compromisos que se ejecutan, no humo.

Uno de los proyectos estrella de Conesa fue la llegada del AVE soterrado, pero últimamente no deja de acumular retrasos.

Retraso es la Autovía del Norte, que se puso la primera piedra en 2004 y quince años después está sin hacer. Con el AVE yo no hablaría de retraso porque nos hemos encontrado con que hay que modificar el proyecto que se hizo con un Gobierno del PP. No solo hay que modificarlo porque se han encontrado partículas de carbono e hidrocarburos, sino que, además, ha habido que hacer una inversión importantísima por parte del Estado para paliar ese fallo. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez está modificando esas deficiencias y poniendo el dinero necesario para que se pueda hacer en perfectas condiciones.

Foto: Juan Carlos Caval

Desde que funciona la variante de Camarillas la comunicación de su pueblo con Murcia quedó descolgada, ¿va a intentar que deje de ser así?

La estación de ferrocarril de Calasparra ya no tiene el sentido que tuvo en su momento, pero estamos abordando otras posibilidades. Es cierto que, cuando nos ponen encima de la mesa las personas que usaban ese medio, es difícil poder argumentar en favor de que siga la estación, pero no vamos a desistir. Hay un estudio que está haciendo el Ministerio para ver si pudiera haber un cercanías con Cieza.

El Gobierno regional ha exigido a Transición Ecológica que cesen los vertidos al Mar Menor por la rambla del Albujón.

Es una pena que, después de veinticinco años de Gobiernos del PP en la Región, quieran echar la culpa a Pedro Sánchez. A lo mejor esto es selectivo. Solo tenemos que tirar de hemeroteca para ver que, cuando gobierna el PP a nivel nacional, no ha habido ni una sola voz diciéndoles que hiciesen algo en el Mar Menor. Tampoco a ellos les ha preocupado hacer nada. El Gobierno de España, en sus competencias, ha empezado a actuar. El Gobierno regional ni lo ha hecho ni se le espera. Después de veinticinco años, se han dado cuenta de que la culpa de la situación del Mar Menor es de Pedro Sánchez. Vaya...

En este mes y poco de Gobierno de Sánchez hay un requerimiento a la Región por el veto parental y dos para Moncloa por el IVA y el Mar Menor. No parece la relación ideal.

Hay una diferencia. El Gobierno de España no quiere judicializar el tema del veto parental, simplemente le ha pedido a la Región que cumpla con la ley. Que un Gobierno incumpla la ley y exija que en otras comunidades se cumpla y, si no, que se actúe judicialmente, no parece razonable.

Foto: Juan Carlos Caval

Los trasvases de los últimos meses están por debajo de las recomendaciones de los técnicos. Dice el PP que Teresa Ribera quiere cerrar el Trasvase.

Lo del cierre del Trasvase es una campaña como la del 'Agua para todos', que no trajo nada para los murcianos. Los regantes ya se están dando cuenta de que, tras veinticinco años, con el PP ha habido un Gobierno de pancarta que no ha hecho nada para que tengan agua. Solo ha criticado al Gobierno de España cuando era socialista; cuando era del PP, todos recordamos once meses de trasvase cero y no escuchamos nada del Gobierno regional, simplemente hubo una manifestación que parecía una reunión de amigos sin exigencias. Nunca se ha planteado un cierre por parte del Gobierno socialista. La propia ministra dijo hace unos días que el Tajo-Segura es necesario.

¿Le pedirá a la ministra que intente ajustarse más a los criterios de los técnicos?

Nos interesa que venga cuanta más agua, mejor. Pero comprendemos que el Ministerio está haciendo algo positivo: buscar alternativas para cuando la naturaleza no permita trasvasar todo el agua que necesite la Región. Las desaladoras las puso Cristina Narbona con un gobierno socialista y ante las críticas del PP. ¿Qué hubiera ocurrido los once meses que no se trasvasó ni una sola gota de agua si no es por las desaladoras?

Le toca vivir un caso inédito. Este martes la ministra Celaá recurre el veto parental ante los tribunales.

Siento tristeza viendo un Gobierno de la Región que incumple la ley y da lugar a que el Gobierno de España acuda a los tribunales. Como murciano, yo espero un Gobierno que coopere y sea leal.

Miras dijo que tendería «con lealtad» su mano a Sánchez.

Si tender la mano es incumplir la ley, que no la siga tendiendo. Siempre está enfrente del Gobierno que más ha hecho por esta Región. El Ejecutivo regional solo respeta a quien le tiene con las manos atadas, a la ultraderecha de Vox.