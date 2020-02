Denuncia ser expulsada de una formación de Orange por faltar con 39 de fiebre un día

La empresa encargada de la gestión de teleoperadores de Orange asegura que el motivo por el que no se le permite seguir es porque no ha superado el "proceso de formación selectiva".

Una murciana se ha quedado sin la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo como teleoperadora de Orange por faltar un día a la formación, ya que cayó enferma por una infección de garganta que le provocó una fiebre de 39 grados. "Falté el viernes, el jueves ya me fui con muy mal cuerpo y pasé la noche fatal", cuenta la propia afectada.

La empresa que se encarga de la contratación de teleoperadores de la compañía telefónica es ISGF, "empresa líder en la prestación de servicios outsourcing de valor añadido a grandes clientes", según ellos mismos se definen.

Para pasar a formar parte de la plantilla de teleoperadores de Orange es necesario superar antes una formación que dura tres semanas y por la que no se obtiene ninguna remuneración. Durante estas tres semanas, los candidatos seleccionados han de acudir a las clases de 9 a 13 horas. Durante la primera semana, esta murciana residente en Alcantarilla estuvo presente de lunes a jueves, día en el que ya se marchó enferma a su casa.

"El viernes por la mañana llamé al numero de Recursos Humanos que nos dieron a todos los candidatos el primer día, les dije que no podía acudir, que tenía fiebre muy alta y que iba a ir al médico para que me pusiera tratamiento y que me dieran el justificante", explica. Y así lo hizo. "Presenta un proceso clínico agudo en el momento actual, debe permanecer en reposo domiciliario", dice el documento médico portado por ella. Además del reposo, se le recetó un antibiótico durante una semana completa.

Sin embargo, poco después de volver del médico, el departamento de Recursos Humanos de ISGF la llamó para decirle que no seguía con la formación. "No vengas el lunes que ya no contamos contigo", le dijeron. Según le contaron, esas eran "órdenes de dirección".

La mujer acudió este lunes por la mañana a ISGF para llevar el justificante, pero éste no fue aceptado. Tampoco la dejaron hablar con dirección. "Hay mucha gente trabajando en ese edificio, si voy a la formación enferma lo puedo contagiar", comenta indignada.

Desde la empresa de de servicios outsourcing niegan que la expulsión de la formación se debiera a la citada ausencia. "Es incierto, se continúa o no en base a un perfil y criterios dictaminados por dirección", explican desde el departamento de Recursos Humanos. "Es un proceso de formación selectiva teórica que ella no superó", aseguran.