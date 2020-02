"Con más actos en la calle se contagiaría nuestra ilusión"

"Me presenté por primera vez a reina infantil a los 11 años"

Visiblemente emocionada y con los nervios aún a flor de piel, la ya Reina del Carnaval en Cartagena reconocía sentirse «en una burbuja» desde que el jurado pronunciara su nombre este sábado durante la gala de elección.



¿Qué significa para usted ser la Reina del Carnaval de Cartagena?

Es un sueño hecho realidad, llevaba esperándolo desde que me presenté la primera vez a candidata de Reina infantil con once años. Para mí es un orgullo representar a mi comparsa y a Cartagena.

¿Se esperaba la decisión del jurado?

Me quedé en shock, no me lo podía creer. Fue un momento muy emocionante para mí y para toda mi comparsa.

¿Cómo fue el proceso de creación de su traje?

Tanto Miguel Lorente y Mamen Guiamón, diseñadores del traje, como yo, llevamos trabajando desde marzo de 2019. Todo está hecho a mano y cosido piedra por piedra, pluma por pluma...

¿Cómo se ha preparado para sacar adelante la performance que le dio la corona?

Con mucho deporte. Llevo entrenando desde que acabó el Carnaval de 2019. Mi traje pesa 400 kilos y el gorro 8 kilos, por lo que hay que estar muy en forma para poder mover un vestuario de esas dimensiones.

¿Cree que le falta algo al Carnaval de Cartagena?

Aunque creo que tenemos uno de los mejores Carnavales de la Región de Murcia, siempre hay cosas que se pueden mejorar. A mí me haría mucha ilusión que hubiera un Rey del Carnaval. También se podrían incrementar las actividades en la vía pública durante estos días para promover la participación y que todos los ciudadanos de Cartagena sientan el espíritu del Carnaval para comprender por qué los integrantes de las comparsas lo vivimos con tanta ilusión.