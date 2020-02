Manuel Torres: "En la Región de Murcia ha comenzado la guerra ideológica más importante"

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres, ha pedido, en su intervención ante el Comité Federal del Partido Socialista celebrado en Madrid, "la implicación de todo el Partido en esta lucha que en nuestra región se desarrolla contra las políticas de extrema derecha". "Esta lucha no es solo en la Región de Murcia. Esta lucha es de conceptos, de modelos, de lo que queremos para nuestro futuro y nos afecta a todos y a todas", ha señalado Torres.

Y es que, según ha señalado, la Región de Murcia "es el laboratorio de las políticas de la extrema derecha en nuestro país, porque en nuestra región, más que en ninguna otra, ha conseguido la relevancia política gracias, sobre todo, a la enorme debilidad del Partido Popular y también de un presidente incapaz, López Miras, que ha llevado al ridículo y al desastre a nuestra tierra".

Para Torres, en la Región de Murcia ha comenzado "la guerra ideológica más importante con quienes tienen otro modelo no sólo ideológico, sino social con el intento de implantación del veto parental".

"Es una medida contra los derechos de la infancia y la autonomía académica y docente que atenta contra la convivencia y la igualdad", destacó Torres, que añadió, "nuestros colegios deben ser herramientas de hacer hombres y mujeres libres, herramientas para construir el futuro y los socialistas queremos un futuro de hombres y mujeres iguales, educados en el respeto y en la igualdad de sexos, que elijan sin miedo su orientación sexual".



LA CRISIS AMBIENTAL MARCADA DEL MAR MENOR

Para Torres, esa imagen del Mar Menor actual, "tiene un porqué, un origen y es consecuencia de 25 años de mala gestión y malas prácticas del Partido Popular" y, en eso, según el secretario general del PSOE CT, las dos derechas "se vuelven a dar la mano en la Región de Murcia".

Torres ha pedido al gobierno de España diseñar medidas que pongan solución a los problemas de raíz, en el origen del problema, pero también medidas que no olviden a las personas y a los que allí desarrollan su vida. "No queremos quedarnos en ser simplemente un museo de las malas prácticas para que otros no las repitan. Porque queremos mostrar, allí, donde más lo necesitamos, que tenemos un modelo distinto, que sabemos y vamos a gestionar una idea distinta, una idea para la vida, para gestionar la vida en un entorno medioambiental deteriorado e inestable", ha añadido.

"Y por eso necesitamos una transición justa. Una transición ecológica que haga compatible un crecimiento sano y equilibrado, un desarrollo turístico adecuado y una agricultura sostenible", ha concluido el secretario general de los socialistas de Cartagena.