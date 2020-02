Celdrán: "Hacienda nos penaliza por algo que es culpa de ellos"

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, considera que "no es de recibo que el Ministerio de Hacienda nos penalice por algo que ha sido culpa de ellos", ya que, recuerda, "nos están aplicando una penalización por el retraso de las entregas a proveedores por no cumplir el periodo medio de pago, cuando han sido ellos los que retrasaron las entregas a cuentas a las comunidades y no pagaron el IVA", ha reprobado.

Celdrán, que califica de "inmoral" la medida que ha adoptado el Ministerio, confía en que puedan enviar a tiempo la documentación requerida por el Ministerio sobre las entregas a cuenta. "Estamos en contacto directo con los técnicos del Ministerio, que entienden que debe ser algo flexible porque hemos tenido poco tiempo para prepararla, pero vamos a cumplir el plazo de sobra", ha señalado.

El retraso de las entregas a cuenta en 2019, en su opinión, obedece a una "clara estrategia política, que no técnica, con la excusa de que los presupuestos estaban prorrogados para asfixiar a las comunidades y así forzar un acuerdo de investidura que le pusiera una alfombra roja a Pedro Sánchez".

Aunque advierte que no les queda otra que "cumplir la ley, y así vamos a actuar" y ve "legal" el requerimiento del Ministerio. Recuerda que el Ministerio, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, "reconoció que las medidas que tomó el pasado año han perjudicado a las comunidades" pero la respuesta, critica, ha sido una medida "para intentar contentar especialmente a las comunidades socialistas".

Afirma que la flexibilización del déficit anunciada "es un claro reconocimiento de que el Estado, el pasado año, perjudicó a las comunidades y esto ha tenido consecuencias, más déficit para las comunidades".