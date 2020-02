Los constructores urgen a Miras a activar la planificación urbanística para "generar empleo"

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) reunió este miércoles a empresarios del sector con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en su encuentro 'Protagonistas FRECOM'.

El presidente de la Federación, José Hernández, ha trasladado este jueves al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia "la necesidad de poner en marcha, y de forma urgente, la planificación territorial de la Región de Murcia con la que frenar la huida de empresas del sector para invertir en otras comunidades autónomas que sí cuentan con una planificación territorial de expansión y crecimiento".

"Los planes generales de ordenación urbana están paralizados, no hay suficientes recursos humanos para agilizar trámites, a los expedientes urbanísticos no se les da salida y no hay una política clara en materia de vivienda" ha señalado Hernández, quien ha dicho que "esta realidad pone de manifiesto que las administraciones no se toman en serio a un sector clave para el crecimiento económico y social de la Región de Murcia".

También se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2019, cuyo balance ha sido "muy negativo" para el sector de la construcción, al alcanzar la cifra de 1.700 parados más que en el trimestre anterior.

"Este balance, fruto de la inestabilidad política vivida en los últimos meses, se puede empeorar si no se activa de forma conjunta el turismo y la actividad urbanística de la Región de Murcia", ha advertido Hernández.

Los empresarios de la Construcción han preguntado al jefe del Ejecutivo Regional por las medidas que tiene previsto llevar el Gobierno regional para impulse la actividad económica y frene el desempleo en el sector.

En el encuentro también se ha destacado que la ordenación del territorio va unida al incremento de la inversión en licitación pública, en nuevas infraestructuras, en mantenimiento, edificación, en más espacios públicos y, sobre todo, en que estas actuaciones se lleven a cabo desde una construcción sostenible que contribuyan a dar contenido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030.

El sector ha mostrado al presidente murciano su malestar por las escasas cifras de licitación pública de la Comunidad Autónoma.

Solamente ha alcanzado la cifra de 60 millones de euros (hasta noviembre 2019), frente a los 599 millones de euros invertidos por el Estado.

Respecto al Mar Menor, el presidente de FRECOM ha dicho que "en esta zona es primordial la ordenación urbanística, el desarrollo turístico y la creación de infraestructuras hidráulicas necesarias en acuíferos y ramblas para preservar la laguna, al tiempo que se sigue generando desarrollo, crecimiento y riqueza en el entorno del Mar Menor".

En materia de vivienda se ha demandado un acuerdo inminente entre los gobiernos Regional y Central que otorgue claridad a las políticas de vivienda, al tiempo que se han pedido ayudas para la VPO.

"Somos un sector de futuro por lo que estamos haciendo una importante apuesta por la formación, para que los puestos del futuro que ahora no tienen personal cualificado, lo tengan con una formación de calidad en construcción sostenible", resaltó el presidente de FRECOM.

Para concluir, el sector ha manifestado su total compromiso con la transparencia en la contratación pública, por lo que han solicitado al jefe del Ejecutivo Regional que "esa transparencia vaya a más y llegue también a los contratos menores".

'Protagonistas FRECOM' es una iniciativa de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia para que sus miembros mantengan encuentros con personas destacadas con las que abordar asuntos de interés para el sector, mediante el intercambio de impresiones y la presentación de propuestas.