Fecoam pide ayuda a la Comunidad para acabar con la "mala imagen" de la agricultura

La junta directiva de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) ha solicitado este martes ayuda al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, para acabar con la "mala imagen" que "grupos ecologistas", entre otros, han difundido sobre la actividad del sector agrícola en lo referente al estado del Mar Menor.

Así lo ha anunciado el presidente de Fecoam, Santiago Martínez, junto al consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en una rueda de prensa celebrada tras mantener una reunión con López Miras en la que han participado miembros de la junta directiva de la Federación agraria.

Martínez ha expresado su preocupación por la "mala imagen" del sector "ante la sociedad ya no murciana, sino del país", y se ha referido a los "momentos muy difíciles y delicados" que atraviesan los agricultores, pues "hay en juego muchísimos puestos de trabajo de personas que son muy profesionales".

"Hemos hecho los deberes pero hay algunos sectores que están haciendo un trabajo muy fácil que es un hundir un castillo que ha hecho un crío y, en este sentido, estamos muy dolidos", ha comentado el presidente de Fecoam, tras lo que ha pedido a los medios de comunicación que le echen "una mano" para mejorar la imagen de la agricultura murciana.

En su opinión, los agricultores "no tenemos tanta culpa de lo que esté pasando en la tierra en general, ya no solamente me remito al Mar Menor, a la Ley Integral, a los nitratos o a la contaminación de no sé cuántas cosas estamos haciendo porque yo creo que tenemos la culpa de todo lo que está pasando".

"Todo el mundo se permite el lujo en esta sociedad de hablar de nuestro sector sin saber realmente de lo que está hablando; yo dejaría que hablasen los técnicos de la problemática del Mar Menor pero desde luego hay grupos ecologistas que nos están poniendo a caldo y en muchas declaraciones no tienen ni la más remota idea".

El sector primario, ha insistido Martínez, "ha hecho sus deberes en los últimos 40 años porque no tiene nada que ver la agricultura actual con la que se hacía dos décadas y no hay más que pasearse por las explotaciones para darse cuenta de que ya no hay trabajo repetitivo, ni productos que puedan contaminar ni cancerígenos".

"Estamos en una lucha biológica, en una agricultura de precisión", ha reiterado.

Martínez ha explicado que otro de los puntos abordados en la reunión ha sido el relativo a la necesidad de apoyar al mundo cooperativo de pequeños y medianos agricultores, un espacio profesional que "en Murcia tiene mucha historia" con cooperativas de más de medio siglo y otras, las de la "nueva ola", que tienen unos 40 años, "que es el tiempo de la democracia".

"Hubo una época en la que las cooperativas proliferaron y se mantienen, y ninguna de ellas ha presentado suspensión de pagos y no ha dado ningún escándalo financiero y mucho menos laboral, por lo tanto creo que nos merecemos un respeto y queremos que el Gobierno regional apoye a este movimiento".

Para el presidente de Fecoam, esta es "la única solución que tiene la Región de Murcia para seguir en el sector primario".

Además, la Federación ha trasladado al jefe del Ejecutivo murciano la necesidad de que "hacer un seguro agrario distinto al que hay, por capas" y ha considerado fundamental que el consejero de Agricultura esté presente en las reuniones sectoriales con el Gobierno central para que "apriete" en ese sentido.

Martínez también ha defendido "un cambio de ayuda al seguro agrario": "Hemos tenido muchísimos años una ayuda directa a la póliza que hace el agricultor para asegurar su parcela o ganado, pero ahora mismo lo hacen de una forma distinta" y, aunque "se ha dado dinero, unos cuatro millones de euros", hay "gran parte" que "todavía no ha percibido el agricultor".

Asimismo, los agricultores han solicitado que se fomente el secano, "no para que haya más", sino que "se fomente el que ya existe y que colabora con la no desertización de la Región de Murcia y hace una gestión de fijación de la población en las zonas deprimidas como las del Altiplano y el Noroeste".

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha expresado el "compromiso absoluto" del Ejecutivo autonómico con el sector de la agricultura murciana, "probablemente la más tecnificada del mundo", defensora de la sostenibilidad y que "injustamente es atacada por todo lo contrario".