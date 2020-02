Ribera: "El modelo de desarrollo de la laguna ha colapsado"

«La situación del Mar Menor tiene muy poco que ver con los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo y sí con la saturación de un modelo de desarrollo que ha colapsado». De esta forma la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, ha definido la actual crisis que atraviesa el Mar Menor en una entrevista concedida al grupo Prensa Ibérica, en la que añade que «no puede abusarse de los acuíferos, no puede abusarse de un modelo agrícola que utiliza excesivos fertilizantes, excesivos fitosanitarios, sin tomar en consideración el frágil equilibrio del suelo y del agua; no puede abusarse de una urbanización que deja poco margen para que el agua recupere y su cauce; y no puede abusarse de una gestión de las aguas residuales que se olvide de lo importante que es la depuración».

La ministra también se refiere a las escorrentías procedentes de las zonas de actividad minera de Cartagena y La Unión, al sur del Mar Menor, señalando que este terreno «tiene una afección inusual, que son los filtrados de los residuos mineros de la sierra con la que limita al sur. Todo esto puede ser el caldo de cultivo para el peor de los escenarios». Ese escenario pasa por recordar lo que puede ocurrir en el mar Mediterráneo que, «como el Mar Menor, tiene presiones desde el litoral y desde el interior muy fuertes que si no son tratadas a tiempo nos lleva a una situación muy complicada». Respecto al Plan de Vertido Cero al Mar Menor, remarca que «el compromiso del Gobierno es resolver en la mejor medida posible las cuestiones que generan este problema, pero para eso necesitamos la mayor complicidad, el mayor compromiso y la mayor seriedad no solamente de la Administración autonómica y local, también una voluntad firme de las personas que viven allí de impulsar, integrar e incorporar un modelo de desarrollo diferente».

Para Ribera, estamos a tiempo de recuperar el Mar Menor, «pero es complicado, estamos haciendo lo máximo posible en un tiempo récord para intentar abordar esta cuestión que es sumamente importante y que genera una tristeza inmensa».