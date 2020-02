Esther Merino: "Fuimos a la Fiscalía porque ninguna administración quiere acabar con las quemas"

Ha luchado desde las redes sociales día tras día contra las quemas agrícolas. Ha logrado tejer una red de 'espías' que documentan los fuegos en toda la Región. Su queja vital acabó la semana pasada en manos de la Fiscalía.

Monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, compuestos aromáticos policíclicos, entre ellos el benzopireno que es cancerígeno, o urano. Una quema agrícola emite al aire todos estos compuestos que, como señala la presidenta de la plataforma Stop Quemas Murcia, acaban por perjudicar gravemente la salud. La voz de esta sanitaria y madre la han escuchado tanto en el Ayuntamiento de Murcia, el Gobierno regional y en el Ministerio para la Transición Ecológica. Ante el silencio y dejadez de las administraciones por evitar estos fuegos en el campo, Esther Merino optó por acudir a la Justicia, y ya ha logrado que la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia comience una investigación penal para buscar a los responsables de un posible delito contra la salud pública y contra el medio ambiente.

El fiscal de Medio Ambiente Miguel Eduardo de Mata le ha escuchado y le ha hecho caso.

El fiscal ya estaba ligeramente informado, le presentamos una recopilación de datos con fotos y vídeos. Fuimos con un informe acerca de normativas e información comparativa con datos de la estación de vigilancia de San Basilio en Murcia y los vídeos de las quemas, una relación directa entre los picos de contaminación cuando se han detectado focos. Al final él, al ver todo el contenido audiovisual, la frecuencia de quemas y saber la normativa, entiende que hay suficiente contenido para comenzar una investigación penal donde puede haber un delito contra la salud pública y el medio ambiente.

¿Les comentó cómo comenzaría la investigación?

Llamaría a varias personas para indagar, ver el control que se está teniendo sobre estas quemas, porque él es conocedor de que en la resolución del 8 de febrero de 2019 que firmaron las direcciones generales de Agricultura, Salud Pública, Medio Ambiente y Medio Natural existe una excepción a la hora de realizar quemas en la Región y es que exista una plaga, y esta excepción tiene que venir con un informe de Sanidad Vegetal previa visita de un técnico que constante que hay un riesgo de plaga, deben darse unos requerimientos que en realidad nunca se dan. Por ejemplo, no se deben quemar a menos de 1.500 metros de un colegio, es decir, primero tienes que comprobar que hay una plaga, y después, con los medios que vienen muy bien determinados en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados poder saber si se puede finalmente eliminar esa plaga. Si se quema, tendrían que tener en cuenta temas de horarios o distancias, y nosotros en la plataforma hemos hecho un mapa donde establecimos dónde estaban los centros sanitarios, colegios, guarderías o centros deportivos y hemos hecho el diámetro de los 1.500 metros. Si se establece un diámetro alrededor de cada centro sanitario o colegio, no hay espacio posible donde poder quemar.

¿Esto implicaría que investigaría la responsabilidad que tengan los ayuntamiento en las quema?

Entiendo que sí. Cuando él nos dijo que tocará poner el foco en el control y vigilancia de estas quemas es que iba a investigar sobre todo en esto.

¿Se tienen en cuenta las leyes que regulan las quemas?

Con la ley de residuos de 2011, que afecta a todo el territorio nacional, cada comunidad tiene que hacer su resolución y en la Región salió publicada en el BORM en el 2019, y aquí sí se habla de que las quemas están prohibidas con carácter general con la excepción de las plagas siempre bajo informe de Sanidad Vegetal. Esta resolución le da un poco forma a esa ley de residuos, pero aquí no se tiene en cuenta. Si quiero, puedo parar el coche cada tres minutos y grabar una quema agrícola. En Cieza, Águilas, Lorca, Alhama... La ley de residuos establece una jerarquía de tratamientos de residuos, la eliminación quedaría en el último lugar tras la prevención, trituración la valorización, y después la eliminación, y la incineración ocupa el décimo lugar dentro de la eliminación, y solamente y justificado y protegiendo la salud de las personas.

¿La bruma matinal es un mito?

Al final lo que la gente ha entendido toda la vida como bruma matinal no es tal cosa, es humo. Las quemas suceden a primera hora de la mañana y lo que dejan es el rastro. Las personas se habituan a ese olor pero yo soy muy sensible.

El pasado miércoles los agricultores de Murcia protestaron por la prohibición de quemas agrícolas y pidieron una moratoria.

No vamos en contra de los agricultores y nos negamos a que haya una moratoria de quemas. La irresponsabilidad de este gobierno regional de no haber hecho las cosas bien no lo debe pagar la salud de los ciudadanos. La plataforma ha luchado mucho, no hemos llegado a la fiscalía porque sí, llevamos trabajando para ello años, llevando trabajos al Ayuntamiento con alternativas a las quemas, confeccionando grupos de agricultores para enseñarles a triturar 'in situ'. Estamos recolectando dinero para comprar trituradoras y queremos establecer un sistema de alquiler de trituradoras. No somos una empresa ni tenemos ganancias, solo queremos que se acabe el humo. Ponemos una serie de medidas porque las administraciones no las ponen, estamos esperando todavía el contenedor de podas que prometió el Ayuntamiento tras presentar una moción en el Pleno el pasado julio de 2019. Desde entonces yo no he tenido ni un solo día donde no se haya documentado una quema. Hablamos de una media de 10 o 15 quemas al día. Fuimos a la Fiscalía porque ninguna administración quiere acabar con las quemas.

Una mañana, en Murcia o en otra localidad de la Región, ¿qué llegamos a respirar?

No hay humo benévolo, si la quema va acompañada de plásticos es mucho peor. Las dioxinas se van a emitir de forma tremenda pero los árboles llevan plaguicidas que a su vez están clorados casi siempre, por lo tanto van a emitir dioxinas. Si no estuvieran tratadas con plaguicidas, también absorben a través de las hojas ese cloro. Un humo normal lleva monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, formaldehido, compuestos aromáticos policíclicos, entre ellos el benzopireno que es cancerígeno, o urano.

¿Estamos concienciados?

No estamos para nada concienciados, es mi dolor. Se dice que la contaminación es el asesino perfecto, no te enteras. No sabes, no lo ves, no te quejas. Falta información sobre la contaminación atmosférica. Todo esto empezó por la denuncia de padres y madres preocupados que llevaban a sus hijos al colegio entre quemas. Es despertar, yo no lo sabía hasta que llevé a mi hijo a un colegio al lado de la huerta. Yo he sido ahumada como el resto de la población.