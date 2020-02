Cuatro requerimientos y "ninguna respuesta" sobre los suelos contaminados en colegios de La Unión

Cuatro requerimientos de la Consejería de Medio Ambiente exigiendo al Ayuntamiento hacer una evaluación de riesgos en determinados colegios de La Unión, en concreto, en el Colegio Enrique Viviente, por haber «encontrado allí suelos contaminados altamente perjudiciales para la salud de mayores y sobre todo de los niños que las frecuentan», según denuncia el Partido Popular de La Unión. La respuesta, según los populares, ha sido ninguna.

El alcalde ha hecho «caso omiso a esos 4 requerimientos» de la Consejería, «previo aviso de la Guardia Civil», alegando como únicas justificaciones «que no hay dinero y que no tiene que hacer nada porque se lo diga un científico. De esta forma, no ha dado respuesta a la Consejería, no asumiendo que este tema el próximo paso es llevarlo a fiscalía».

El PP quiere «informar que una evaluación de riesgos de este tipo puede costar unos 12.000 euros, una cantidad de dinero insignificante para el impacto negativo que puede provocar en nuestra localidad y con un ayuntamiento con un presupuesto anual de más de 10 millones de euros. Está claro que esto no le importa a López Milán y que para esto no tiene dinero, pero para pagarle 1.200.000 euros a la empresa FCC para la que trabaja sí se preocupó, y fue lo primero que hizo al entrar a este ayuntamiento, pedir un préstamo, para liquidarla».

Los populares señalan que el PSOE no se puede escudar para todos los temas en la deuda municipal, una deuda que «siempre ha existido y con la que otros sí supieron trabajar y hacer muchas cosas para La Unión».

El alcalde de La Unión, Pedro López, respondió ayer que lleva más de 30 peticiones de reunión con el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, para tratar este tema y «todavía no nos han dado fecha». El regidor señala que todos los estudios epidemiológicos han dado negativo en los escolares del municipio, pero que La Unión es una localidad construida en torno a una actividad minera: «Todos respiramos el mismo aire, ¿qué hacemos?, ¿nos vamos de La Unión?».

Señala que le parece «penoso» que se genere inquietud en los padres y que desde la Consejería «se pase información a los amigos del partido para atacar al Ayuntamiento».