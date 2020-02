Mendoza se enfrenta a tres años de cárcel por las obras de la UCAM

Aunque José Luis Mendoza ha recurrido ante la Audiencia Provincial, este recurso no suspende la tramitación de la causa. La Fiscalía ha pedido para el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tres años de prisión por las obras presuntamente ilegales que hizo en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, un Bien de Interés Cultural.

El auto de procesamiento abreviado es de hace meses, y Mendoza recurrió ante la Audiencia Provincial de Murcia, pese a lo cual, indican fuentes judiciales, se sigue tramitando la causa. Es más: se puede dictar la apertura de juicio oral sin que se resuelva el recurso ante la Audiencia.

Mientras tanto, el procedimiento sigue su curso. El Ministerio Público que Mendoza incurrió en diversas ilegalidades, y que fue un delito continuado. Está acusado de edificar sin permiso alguno en una zona de especial protección, como es la que rodea al llamado 'Escorial murciano', sede de la universidad privada que dirige este empresario. Al tratarse de un BIC, que goza de la misma protección de un monumento como puede ser la Catedral de Murcia, no se puede construir alrededor sin autorizaciones expresas. Algo que, presuntamente, habría hecho Mendoza, con el fin de ir ampliando su universidad.

La Fiscalía ya ha formulado este escrito de acusación. La Audiencia lo que hipotéticamente puede hacer es establecer que el auto del Juzgado no está bien motivado, y considerar que la jueza no ha detallado bien los indicios de delito que ve. En este caso, la causa se archivaría y Mendoza no se llegaría a sentar en el banquillo de los acusados.

Por otro lado, la UCAM ha calificado de ''disparatada'' la petición del fiscal, que ''obedece al objetivo de provocar un titular grandilocuente con el que hacer daño a esta institución universitaria (a sus trabajadores y estudiantes), sabiendo bien que es totalmente injusta, ya que los prefabricados desmontables, ubicados en terrenos propiedad de la UCAM, en la zona sur del campus y destinados a aularios y servicios educativos, son legalizables desde el primer momento''.

El comunicado de la institución universitaria continúa señalando lo siguiente:



La legislación regula perfectamente su autorización y legalización, al ubicarse en suelo considerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como no urbanizable sin protección (ni general ni especial, ni municipal ni autonómica ni estatal), permitiéndose de manera expresa en él la implantación de actividades docentes en general. Por ello, la UCAM ha solicitado e insiste en el archivo de las actuaciones, al no existir ningún ilícito penal.

El propio PGOU reconoce el carácter de interés público para la enseñanza superior, y además la Fundación Universitaria San Antonio, titular de la Universidad, es también de interés público por orden ministerial.



La administración ha venido aplicando la norma de forma habitual, también a la propia UCAM, a la que en 2011 dio una autorización para aularios exactamente en el mismo lugar donde se han ubicado los prefabricados y para idéntico fin. Además, en el caso actual se instalaron pabellones desmontables, solventado así provisionalmente la necesidad de acoger el incremento de alumnos, ya que la expansión del campus está realmente proyectada para su zona norte, pero la administración la tiene paralizada desde hace seis años, a pesar de que la UCAM culminó el proceso urbanístico aprobado, en el que hizo una inversión millonaria, y dispone de todas las autorizaciones pertinentes.



Es más, la administración ha legalizado incluso todas las edificaciones e instalaciones industriales sobre suelo similar realizadas por particulares para actividades lucrativas, y cuyo interés público se ha justificado solo puntualmente, como la propia fiscalía ha podido comprobar, solventándose todos los casos en el ámbito administrativo y jamás en el penal.



Otra prueba más del interés público de esta institución, sin ánimo de lucro, es que da empleo a más de 3.700 personas, generando riqueza para la región, y cuya indudable actuación respecto del patrimonio ha sido la de destinar 17 millones de euros de recursos propios a restaurar, recuperar y poner en valor en Monasterio de Los Jerónimos, que se hallaba en estado de total ruina.