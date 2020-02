La Región de Murcia se 'planta' en Berlín con 67 empresas del campo

La Región de Murcia aterriza en Berlín con la participación de 67 empresas y organismos bajo el lema 'Nos importa lo que hacemos' ('We care about what we do'), con un stand de 585 metros cuadrados, un 20% más que el año anterior. Fruit Logistica es una de las ferias más importantes del mundo, que reúne en sus pabellones a más de 3.000 expositores donde se espera la visita de más de 80.000 personas.

Además, también en el marco de la Feria, ayer se constituyó la Asociación de Organizaciones de Productores de Fruta de Hueso, integrada por las entidades asociadas a Fecoam y Apoexpa, y que permitirá poner en marcha medidas encaminadas a la ordenación de la oferta, buscando el incremento del precio de venta en origen, la promoción de los productos y el aumento del consumo, tanto en España como a nivel internacional.

Con motivo del nombramiento de Murcia como capital gastronómica de España 2020, durante el transcurso de la feria se ofrece, en la zona de degustaciones del stand de la Región, un 'show cooking' a cargo del chef Pablo González Conejero, que utiliza productos locales como berenjena, calabacín, acelgas, arroz D.O. de Calasparra y chato murciano, lo que permite a los asistentes acercarse a los sabores de la Región de Murcia.

La Región de Murcia alcanzó en 2019, y por primera vez en la historia, exportaciones de frutas y hortalizas por valor de 2.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 1,19% con respecto al año anterior. Entre los principales mercados de exportación destaca Alemania, con 685 millones de euros en 2019, lo que supone un 25% de lo que se vende al exterior. Por su parte, los mercados que más crecen son Suiza (18,1%), Polonia (12,6%), Italia (10,7%) y Países Bajos (7,6%). Los productos agroalimentarios de la Región se pueden encontrar en supermercados de 174 países del mundo.

En cuanto al cultivo ecológico, el presidente de la Región, Fernando López Miras, explicó que «casi una de cada cuatro hectáreas ya emplea este sistema y, actualmente, somos el territorio de la Unión Europea que más superficie de terreno dedica al cultivo ecológico, con un 23,3%». En la Región hay 3.158 productores de ecológico certificados y destaca la producción de frutos secos, uva y hortalizas.

«Desde Berlín estamos mostrando al mundo la clave del éxito de nuestro sector hortofrutícola», aseguró ayer López Miras, quien explicó que «contamos con un modelo basado en la profesionalidad de agricultores, productores y exportadores, consolidado y con futuro».



25 empresas de Proexport

Proexport ha desplazado a 25 empresas asociadas y sus equipos comerciales. Acude con más de doscientos comerciales y directivos para «afianzar nuestra posición en el mercado mundial de frutas y hortalizas». Su presidente, Juan Marín, Marín Bravo destaca que «a pesar de la sequía, las lluvias, la falta de recursos hídricos, las distintas Administraciones, el veto ruso o el 'Brexit' estamos aquí porque las frutas y hortalizas que producimos en la Región de Murcia son insustituibles».