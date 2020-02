El delegado del Gobierno desmiente a Celdrán y dice que no pidió el crédito para la DANA

La deuda regional es de unos diez mil millones de euros superando el Producto Interior Bruto en el 31 por ciento, cuando la media estatal ronda el 24 por ciento, mientras que el objetivo de déficit alcanzó en la Comunidad el 1,3 por ciento cuando se fijó en el 0,3 por ciento. "No es posible autorizar endeudarse más", explican desde la Delegación.

El delegado del gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha dicho este jueves que la Comunidad Autónoma no ha pedido al ministerio de Hacienda la posibilidad de pedir un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BEI) tal y como ha insinuado el Ejecutivo autonómico, llegando a criticar que este ministerio les haya vetado tal posibilidad.

"Esta solicitud al ministerio de Hacienda no ha tenido entrada y no se ha realizado", recalcó, tras lo que advirtió que la competencia para declarar que una Comunidad Autónoma está en situación de grave emergencia es de la Comisión Europea, pero no de los gobiernos nacionales, en referencia a la petición de crédito al BEI para recuperar la laguna del Mar Menor.

Indicó que Murcia es la autonomía que está en peor situación con alto déficit y deuda, así como un pago a proveedores que sobrepasa los plazos legalmente establecidos, por lo que son necesarias las actuaciones que ha adoptado el Ministerio.

Jiménez ha dicho, antes de presidir la conmemoración del 196 aniversario de la Policía Nacional en el museo arqueológico de Murcia, que el Gobierno de la Región de Murcia "tiene que dejar de quejarse de que papá estado le tiene manía y me trata mal porque primero tiene que hacer sus deberes y gobernar bien velando por el interés general, y después en su caso podrá protestar pero ahora mismo no hay razones.

Según Jiménez, "la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene un problema económico muy grave y no lo quiere asumir y entonces está continuamente quejándose de que el gobierno de España le trata mal, sin embargo, lo que hace el gobierno estatal es cumplir la ley de estabilidad presupuestaria que además la hizo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy".

En concreto, apuntó que la deuda regional es de unos diez mil millones de euros superando el Producto Interior Bruto en el 31 por ciento, cuando la media estatal ronda el 24 por ciento, mientras que el objetivo de déficit alcanzó en la Comunidad el 1,3 por ciento cuando se fijó en el 0,3 por ciento.

"Por todo esto no es posible autorizar endeudarse más y pedir un préstamo para la Región porque de ese modo se incumple la legalidad de la ley de estabilidad presupuestaria", agregó.

Esa ley "en casos excepcionales, para atender a emergencias o casos de gravedad, se puede solicitar un préstamo al BEI, pero se tiene que hacer legalmente a Hacienda porque es quien autoriza que se pida ese dinero", concluyó.

Efectivamente, el acceso a estos fondos europeos está condicionado a que se acepte la propuesta regional para incrementar el nivel de deuda, tal y como establece la Ley Orgánica 2/ 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para casos de emergencias y catástrofes naturales.

La solicitud de incrementar la deuda se concretó el pasado mes de octubre durante una reunión, celebrada en el Ministerio, del titular de Presidencia y Hacienda regional con la aún secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, en la que ésta se comprometió a abordar la situación de la Región de Murcia. Finalmente, el Gobierno de España optó por bloquear las cuentas de la Comunidad ante la "huida hacia adelante" del Ejecutivo murciano, tal y como afirmó ayer la ministra María Jesús Montero.